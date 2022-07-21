В Левшино ввели в эксплуатацию новую детскую поликлинику

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Орджоникидзевском районе Перми в микрорайоне «Левшино» сдана в эксплуатацию и поставлена на кадастровый учет долгожданная детская поликлиника. Объект расположен по адресу: ул. Социалистическая, 20.Поликлиника имеет переменную этажность 2-4 этажа, в том числе 1 подземный технический этаж. Площадь здания составляет более 3700 квадратных метров. Поликлиника рассчитана на 200 посещений детей в смену, также предусмотрено 5 койко-мест дневного стационара.Существующая поликлиника №1, расположенная по адресу: ул. Александра Щербакова, 27, обслуживает детей из Старого и Нового Лёвшино, ПДК, КамГЭС, мкр. Январский. В связи с активной застройкой близлежащих районов количество детей ожидаемо увеличивается. Новую поликлинику очень ждут жители левобережной части Орджоникидзевского района. Современное, удобное, красивое учреждение здравоохранения по достоинству оценят и маленькие пациенты, и их родители.Учитывая важность и социальную значимость объекта для города в целом, специалисты Управления Росреестра по Пермскому краю оперативно провели экспертизу документов и в кратчайшие сроки поставили поликлинику на государственный кадастровый учет.