Глухой забор из шифера длинной в 46 см стал камнем преткновения для двух жителей с. Орда Пермского края
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По словам одного из землевладельцев ограда не только находилась на его участке, но и явилась причиной гибели двух кустов ирги и снижения урожая крыжовника.
Кроме забора беспокойство соседу доставляли выгребная яма, которая могла разлиться из-за осадков, пасека, установленная в опасной близости от жилых домов и смотровая вышка, с которой можно было наблюдать за происходящим на сопредельном участке. С требованием устранить данные нарушения гражданин обратился в суд.
Рассмотрев все претензии истца, Ординский районный суд обязал ответчика демонтировать забор, так как тот действительно находился на чужом участке. В остальном слуги Фемиды оставили за владельцем спорного объекта право распоряжаться своей землей и постройками на свое усмотрение: разводить пчел, возводить постройки, которые не нарушают права собственности соседей, а выгребную яму посчитали безопасной не только для соседей, но и окружающей среды.
Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов по Суксунскому и Ординскому районам УФССП России по Пермскому краю. После возбуждения исполнительного производства неимущественного характера сотрудник ведомства лично встретился с должником и пояснил, что неисполнения решения суда может обернуться применением мер принудительного исполнения. Мужчина не стал упорствовать и в установленный законом срок демонтировал предмет спора.
Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
Кроме забора беспокойство соседу доставляли выгребная яма, которая могла разлиться из-за осадков, пасека, установленная в опасной близости от жилых домов и смотровая вышка, с которой можно было наблюдать за происходящим на сопредельном участке. С требованием устранить данные нарушения гражданин обратился в суд.
Рассмотрев все претензии истца, Ординский районный суд обязал ответчика демонтировать забор, так как тот действительно находился на чужом участке. В остальном слуги Фемиды оставили за владельцем спорного объекта право распоряжаться своей землей и постройками на свое усмотрение: разводить пчел, возводить постройки, которые не нарушают права собственности соседей, а выгребную яму посчитали безопасной не только для соседей, но и окружающей среды.
Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов по Суксунскому и Ординскому районам УФССП России по Пермскому краю. После возбуждения исполнительного производства неимущественного характера сотрудник ведомства лично встретился с должником и пояснил, что неисполнения решения суда может обернуться применением мер принудительного исполнения. Мужчина не стал упорствовать и в установленный законом срок демонтировал предмет спора.
Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
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