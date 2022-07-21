В Перми сданы в эксплуатацию и поставлены на кадастровый учет еще три новостройки

Марина Осипова © Вечерние ведомости

На прошлой неделе Управление Росреестра по Пермскому краю поставило на кадастровый учет три новостройки.Многоквартирный 17-этажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями нежилого назначения по ул. Адмирала Ушакова, 65: это пятая очередь строительства. В доме 192 помещения, в том числе 187 квартир и 5 нежилых помещений. Дом серии Э-600 повышенной комфортности. Предусмотрены лоджии, места хранения, в больших квартирах – два санузла. Большие лифты и приквартирные тамбуры – удобно заносить и хранить коляски, велосипеды, лыжи и всё, что требуется большой дружной семье. В квартирах выполнена полная отделка от застройщика, включая установку шкафов-купе (в некоторых квартирах) и даже плитки и зеркала в ванной комнате.Многоквартирный жилой дом по ул. Подводников, 112: дом «Гавань» расположен в самом центре Индустриального района. Он уникален своей камерностью. Всего 1 подъезд и 7 этажей, в том числе 1 подземный на 20 машиномест. В доме всего 60 квартир и 15 нежилых помещений, площадь 5669 кв. м.Многоквартирный дом по ул. Яблочкова, 38б: это третий односекционный дом с закрытой, благоустроенной территорией в ЖК «Ново-Яблочково». В доме 160 квартир и 25 нежилых помещений, площадь всего здания 13313 кв. м. Современные технологии строительства обеспечивают комфортное проживание в квартирах. Огромное внимание уделено дополнительной шумоизоляции в каждой квартире.