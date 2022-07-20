Проект «Расцветай, город» представляет межмуниципальный музыкально-поэтический фестиваль «Кама-мама»
Пермский край: новости дня
30 июля Краснокамск встретит жителей и гостей города на празднике стиха и песни. Торжественное открытие пройдет на набережной Камы. После него все желающие смогут посетить различные площадки фестиваля.
В программу войдет интерактивная кукольная комедия «Петрушка на Каме» в исполнении известного пермского театрального коллектива, конкурсы авторских песен и стихов, арт-пространства с различными мастерскими, а также презентация нового детского сборника А.Старовойтова «Веселый календарь».
Кроме того, состоятся две выставки-фотосушки. Выставка «Однажды на Каме… родился город» покажет часть фотолетописи о развитии Краснокамска и освоения речных просторов реки Камы.
Выставка «Город на Каме» - это фотографии обложек книг из фонда Центральной библиотеки, рассказывающих об истории и известных людях Краснокамска, о реках Пермского края и Перми.
Завершится праздник гала-концертом лауреатов и почетных гостей «Кама-мама». Хедлайнером фестиваля станет Евгений Матвеев - мэтр пермской авторской песни, лауреат Грушинского фестиваля.
В программу войдет интерактивная кукольная комедия «Петрушка на Каме» в исполнении известного пермского театрального коллектива, конкурсы авторских песен и стихов, арт-пространства с различными мастерскими, а также презентация нового детского сборника А.Старовойтова «Веселый календарь».
Кроме того, состоятся две выставки-фотосушки. Выставка «Однажды на Каме… родился город» покажет часть фотолетописи о развитии Краснокамска и освоения речных просторов реки Камы.
Выставка «Город на Каме» - это фотографии обложек книг из фонда Центральной библиотеки, рассказывающих об истории и известных людях Краснокамска, о реках Пермского края и Перми.
Завершится праздник гала-концертом лауреатов и почетных гостей «Кама-мама». Хедлайнером фестиваля станет Евгений Матвеев - мэтр пермской авторской песни, лауреат Грушинского фестиваля.
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