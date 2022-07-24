Сотрудники УФССП России по Пермскому краю приняли участие в туристическом фестивале

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В минувшие выходные сотрудники УФССП России по Пермскому краю приняли участие в VIII краевом культурно-спортивном туристическом фестивале «Профсоюзный Олимп — 2022». Местом проведения мероприятия стала территория ФОК Олимпийский в Краснокамском районе.Основная тематическая направленность слета связана с объявлением в России года национальных культур.Открытие фестиваля состоялось 23 июля. Всего на профсоюзное мероприятие заявилось 8 команд, представивших ГУФСИН, ИФНС, Пенсионный фонд РФ, ФССП и другие организации. Участники с готовностью и азартом состязались в спортивных соревнованиях: перетягивали канат, преодолевали туристическую полосу, пробовали себя в метании гири, дартсе, стрельбе из пневматической винтовки. Творческие конкурсы позволили командам выразить свою индивидуальность, проявить креативное мышление и остроумие.Туристический фестиваль - это не только возможность продемонстрировать спортивные и творческие способности, но и побыть в кругу друзей, что, несомненно, гораздо важнее, чем волнительные переживания, борьба и мимолетная печаль возможных неудач.По итогам всех конкурсов и зачетов команда УФССП России по Пермскому краю заняла второе место.