Оригиналы документов для регистрации прав на недвижимость больше не будут храниться в Росреестре

Марина Осипова © Вечерние ведомости

С 29 июня 2022 года изменился порядок приема на бумажном носителе документов, необходимых для регистрации прав на недвижимость.Теперь такие документы переводятся в электронный вид сотрудниками многофункционального центра (МФЦ) путем сканирования, а в орган регистрации прав передаются только электронные образы таких документов. До окончания оказания государственной услуги по регистрации прав оригиналы таких документов хранятся в МФЦ, после чего выдаются заявителям. В архивах хранятся ранее сданные документы на бумаге, но и они переводятся в электронный вид.Светлана Ильиных, заместитель руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю, отмечает: «Такое нововведение влечет изменение сложившейся на протяжении почти 25 лет практики указания в заключаемых договорах условия о количестве его экземпляров и изготовлении одного из таких экземпляров для хранения в органе регистрации прав. Теперь из договора необходимо исключать фразу о хранении одного из экземпляров договора в органе регистрации прав, так как она не соответствует действительности и достоверности, а также требованиям Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». И в МФЦ достаточно сдавать один экземпляр договора, электронный образ которого будет сохранён в Едином государственном реестре недвижимости».