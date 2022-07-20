В Перми прекращено действие лицензии ООО «УК ДВА»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

22 июля 2022 года Инспекция госжилнадзора прекратила действие лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами ООО «УК ДВА» (ИНН 5904652707).На момент принятия решения в управлении компании находилось 12 многоквартирных домов в городе Перми, которые с 1 августа 2022 года будут исключены из реестра лицензий. Список домов, подлежащих исключению: ул. Достоевского, 7, ул. Куйбышева, 55, 60, 68/2, 68/3, 71, 74, 80/3, ул. Бородинская, 34а, ул. Солдатова, 25, ул. Глеба Успенского, 8, ул. Пионерская, 7а.ИГЖН Пермского края напоминает, что ЖК РФ обязывает собственников жилья выбрать способ управления многоквартирным домом. Поэтому, если сами собственники не выполняют обязанность по выбору способа управления, то такой выбор за них делает муниципалитет путем проведения открытого конкурса. В адрес администрации города Перми направлено письмо о принятии мер по обеспечению выбора собственниками способа управления всеми указанными домами.Отметим, что в последние 3 года за многочисленные нарушения в части содержания общего имущества многоквартирных домов, также за неисполнение предписаний «УК ДВА» неоднократно привлекалась к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафов на сумму более 4 000 000 рублей, а ее должностные лица за аналогичные составы были привлечены к ответственности на сумму более миллиона рублей.Напомним, что экс-руководители этой компании Сергей Шестаков и Валерий Дубовцев дисквалифицированы, а это значит, что им запрещено осуществлять руководство управляющими компаниями.