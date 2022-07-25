Разработка ученых Пермского Политеха снизит затраты на подземное строительство

14.17 Понедельник, 25 июля 2022
Пермский край: новости дня
Для оперативного и экономичного решения проблем, которые возникают при строительстве, требуется развитие новых технологий. Использование геооболочек – мешков из прочной геосинтетической ткани – является перспективным направлением в различных областях строительства: геотехническом, транспортном, природоохранном. Особенно актуальным является использование материала в подземном строительстве. Но для широкого внедрения технологии необходимы нормативные документы. С помощью программной системы ученые Пермского Политеха определили устойчивость подпорной стены из геооболочек как части конструкции подземной автостоянки. Использование технологии сократит время на возведение конструкций и снизит расходы на подземное строительство.

Результаты работы пермских ученых опубликованы в журнале «Современные технологии в строительстве. Теория и практика».

Геооболочки достаточно известная конструкция в геотехнике. Однако в нашей стране ее применяют крайне редко. Для предотвращения затоплений территорий при паводках чаще всего используют мешки с песком. При этом возможности геосинтетического материала значительно шире.

– Наиболее перспективным, на наш взгляд, является использование геооболочек в качестве временных сооружений, для быстрого возведения удерживающих конструкций, например, для предотвращения или ликвидации последствий аварий. При соблюдении ряда условий их можно использовать и в качестве постоянных сооружений, – рассказывает кандидат технических наук, доцент кафедры строительного производства и геотехники ПНИПУ Владимир Клевеко.

С помощью специальной программы для двумерных расчетов Plaxis 2D политехники определили устойчивость подпорной стены из геооболочек. Ученые смоделировали равномерную нагрузку от надземной парковки силой 5 тонн на квадратный метр. В результате расчета максимальная осадка основания составила 2,8 см при предельном значении 10 см, что является хорошим показателем.

Другим достоинством геосинтетических оболочек при строительстве подпорных стен является использование местного, а не привозного грунта. В ряде случаев оболочки могут заменить бетон, кирпич и камень. Из геосинтетических мешков, как из кирпичей или бетонных блоков, можно сооружать различные удерживающие конструкции – подпорные стены, береговые опоры мостов, стены подземных автостоянок. Кроме этого, технология снижает вредное воздействие на окружающую среду.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Биатлонный комплекс Шипулина в Екатеринбурге начнут строить в 2023 году
25 июля 2022
На Верх-Исетском пляже в Екатеринбурге делают волейбольную площадку
17 июля 2022
На строительство школ в Екатеринбурге и Березовском из федерального бюджета выделили 2,2 млрд рублей
22 июля 2022
Алексей Орлов заявил, что в Екатеринбурге нет денег на строительство новых мостов через Исеть
18 июля 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
16:01 Оригиналы документов для регистрации прав на недвижимость больше не будут храниться в Росреестре
15:42 В Перми прекращено действие лицензии ООО «УК ДВА»
14:17 Разработка ученых Пермского Политеха снизит затраты на подземное строительство
13:50 Летний читальный зал «Горьковки» начинает пятую неделю
10:53 Краснокамец погасил миллионный долг перед своими детьми
15:53 На коллегии регионального Росреестра наградили лучших кадастровых инженеров
14:50 Сразу несколько крупных спортивных событий пройдут в Пермском крае в ближайшие выходные
14:39 В Пермском Политехе определили влияние погоды на дальность хода электромобиля
09:56 Жительнице г. Перми грозит административный арест за неисполнение решения суда
12:14 Пермяков приглашают откликнуться на «Зов Пармы»
11:59 Оперативность спасателей во многом зависит от технического оснащения
11:55 В Прикамье состоится вертикальный забег
10:49 «Горьковка» отметит 220-летие Александра Дюма
09:50 В Прикамье под контролем судебных приставов должник оформил пенсию и начал исполнять решение суда
13:12 В Прикамье будут судить жителя Санкт-Петербурга за продажу несуществующих товаров
12:53 В Перми открылась фотовыставка, посвященная путешествиям
12:38 Житель Прикамья признан виновным в краже железнодорожного имущества
12:31 Ученые Пермского Политеха повысили прочность инструментов и деталей для самолетов и машин
10:33 В Управлении ФССП по Пермскому краю пройдет горячая линия по вопросам противодействия коррупции
13:06 В Перми скорректируют график движения двух автобусов
12:54 Студенты Пермского Политеха создали цифровые двойники аппаратов нефтехимических производств
Все новости
15:42 В Москве сотрудники полиции метрополитена задержали политика Леонида Гозмана*
14:18 В суд Уфы поступило дело Шевчука, которое суд в Санкт-Петербурге принимать отказался
13:53 Глава Красноярска Сергей Ерёмин уходит в отставку
13:20 В Башкирии на трассе столкнулись «КамАЗ» и автобус, погибли шесть пассажиров
12:38 В Тунисе начался референдум по конституции, которая дает неограниченные полномочия президенту
11:38 В Хабаровске организованная группа «подставных рожениц» получала пособия за несуществующих детей
10:59 Только 11,5% семей в России можно отнести к среднему классу. Рейтинг регионов
10:17 В Мьянме впервые за десятилетия исполнены смертные приговоры, казнены четыре активиста
09:33 В парке Лос-Анджелеса произошла стрельба во время массового шоу
18:06 В Дагестане автомобиль сорвался в ущелье, погибла семья из Оренбургской области
17:20 В «Филип Моррис Интернэшнл» опровергают сообщения об уходе производителя сигарет из России
16:59 Генпрокуратура потребовала изъять у бывшего инспектора ГИБДД имущество на 130 миллионов
16:17 ВОЗ: в Испании и Португалии из-за аномальной жары в этом году погибли более 1700 человек
15:36 Банк России снизил ключевую ставку до 8% годовых
15:08 Министр транспорта Красноярского края Димитров задержан
14:46 Спасенную в Диксоне медведицу назвали Монеточкой и отпустили в естественную среду
13:52 В Новосибирске по поручению Бастрыкина возбуждено уголовное дело из-за высказываний депутата Пироговой
13:11 Прокуратура обжаловала оправдательный приговор по делу художницы Цветковой* из Комсомольска-на-Амуре
12:30 Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия вошли в перечень «недружественных» стран для России
11:50 Производитель сигарет Marlboro, Parliament, Bond, L&M намерен в конце года уйти из России
09:51 Президентом Индии во второй раз стала женщина
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK