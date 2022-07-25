Разработка ученых Пермского Политеха снизит затраты на подземное строительство

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Для оперативного и экономичного решения проблем, которые возникают при строительстве, требуется развитие новых технологий. Использование геооболочек – мешков из прочной геосинтетической ткани – является перспективным направлением в различных областях строительства: геотехническом, транспортном, природоохранном. Особенно актуальным является использование материала в подземном строительстве. Но для широкого внедрения технологии необходимы нормативные документы. С помощью программной системы ученые Пермского Политеха определили устойчивость подпорной стены из геооболочек как части конструкции подземной автостоянки. Использование технологии сократит время на возведение конструкций и снизит расходы на подземное строительство.Результаты работы пермских ученых опубликованы в журнале «Современные технологии в строительстве. Теория и практика».Геооболочки достаточно известная конструкция в геотехнике. Однако в нашей стране ее применяют крайне редко. Для предотвращения затоплений территорий при паводках чаще всего используют мешки с песком. При этом возможности геосинтетического материала значительно шире.– Наиболее перспективным, на наш взгляд, является использование геооболочек в качестве временных сооружений, для быстрого возведения удерживающих конструкций, например, для предотвращения или ликвидации последствий аварий. При соблюдении ряда условий их можно использовать и в качестве постоянных сооружений, – рассказывает кандидат технических наук, доцент кафедры строительного производства и геотехники ПНИПУ Владимир Клевеко.С помощью специальной программы для двумерных расчетов Plaxis 2D политехники определили устойчивость подпорной стены из геооболочек. Ученые смоделировали равномерную нагрузку от надземной парковки силой 5 тонн на квадратный метр. В результате расчета максимальная осадка основания составила 2,8 см при предельном значении 10 см, что является хорошим показателем.Другим достоинством геосинтетических оболочек при строительстве подпорных стен является использование местного, а не привозного грунта. В ряде случаев оболочки могут заменить бетон, кирпич и камень. Из геосинтетических мешков, как из кирпичей или бетонных блоков, можно сооружать различные удерживающие конструкции – подпорные стены, береговые опоры мостов, стены подземных автостоянок. Кроме этого, технология снижает вредное воздействие на окружающую среду.