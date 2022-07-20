Летний читальный зал «Горьковки» начинает пятую неделю

Марина Осипова © Вечерние ведомости

С 25 по 28 июля на площадке перед Пермской краевой библиотекой им. А.М. Горького познакомят с культурой коми-пермяков и манси (6+).Сезон в Летнем читальном зале Горьковки начался 27 июня, его главной темой стали культура и традиции народов Пермского края. 25 и 26 июля тут покажут выставку «Коми-пермяки: история, фольклор и культура». Книги из фонда отдела краеведения рассказывают в целом о коми-пермяцком народе, его численности и территории расселения, истории и современности. Экспозиция затронет и более частные темы: одежда, фольклор, музыкальное искусство, кулинария. Библиотекари советуют обратить внимание на книги известных пермских этнографов: Г. Н. Чагина, А. В. Черных и других.27 июля в Летнем читальном зале «Горьковки» будет работать книжная выставка «Манси - дети севера». В экспозиции - книги о жизни, традициях, обрядах и промыслах манси, статьи из журналов «Уральский следопыт» и «Финно-угорский мир». Ее дополнят фотографии, предоставленные Пермским краеведческим музеем. Еще больше о народе манси читатели смогут узнать из видеопрезентации, подготовленной на основе изданий выставки.Ежедневно в Летнем читальном зале предлагают свежую прессу, идет акция «Книга в подарок». Стать читателем Летнего читального зала может каждый, наличие читательского билета не обязательно.Подробная программа Летнего читального зала на каждый день опубликована на сайте «Горьковки» https://www.gorkilib.ru/events/letniy-chitalnyy-zal-2022. Площадка работает с понедельника по четверг с 12:00 до 16:00 по 4 августа.