Краснокамец погасил миллионный долг перед своими детьми

10.53 Понедельник, 25 июля 2022
Пермский край: новости дня
Житель г. Краснокамска кардинально изменил свою жизнь после отбывания уголовного наказания. Мужчина не только устроился на работу, но и стал помогать родными детьми.

Суд обязал прикамца выплачивать ½ часть доходов на содержание двух дочерей и сына. Но должник от исполнения родительского долга уклонялся, официально нигде не работал, материально детей не поддерживал. В итоге сформировалась задолженность более 1 миллиона рублей.

Сотрудники отделения судебных приставов по г. Краснокамск УФССП России по Пермскому краю составили на должника административный протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, за неуплату алиментных платежей. Суд назначил мужчине наказание в виде обязательных работ сроком на 100 часов. Но труд на благо общества не повлиял на поведение горе-отца: свои родительские обязанности он продолжал игнорировать. Это послужило основанием для привлечения гражданина к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 157 УК РФ, за уклонение от финансовой помощи несовершеннолетним. Слуги Фемиды приговорили краснокамца к 10 месяцам исправительных работ.

Трудотерапия принесла свои плоды. После отбывания наказания мужчина нашел работу и взыскателю начали поступать первые отчисления. А вскоре гражданин полностью погасил имеющуюся миллионную задолженность, а также выплатил более 75 тысяч исполнительского сбора.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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