Жительнице г. Перми грозит административный арест за неисполнение решения суда

Марина Тушина © Вечерние ведомости

В России на законодательном уровне запрещена продаже алкоголя несовершеннолетним. Таким образом государство стремиться уберечь детей от тлетворного влияния спиртных напитков. Беспокойство вызывает не только быстрое привыкание к этиловому спирту, но и рост правонарушений, которые совершают подростки в состоянии алкогольного опьянения.Гражданам, продающим спиртносодержащие напитки несовершеннолетним, грозит от 30 до 50 тысяч рублей штрафа, по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ. Но перспектива денежного взыскания не останавливает некоторых продавцов от противоправных действия. Так сотрудница одного из магазинов в Свердловском районе г. Перми не удостоверилась в возрасте покупатели и продала молодому человеку бутылку пива с содержанием этилового спирта 6%. Установив факт нарушения административного законодательства на гражданку был составлен протокол. По решению суда она обязана была выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.Исполнительный документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Свердловскому району г. Перми УФССП России по Пермскому краю. Нарушительницу уведомили об возбуждении неисполнительного производства и предупредили о последствиях игнорирования законных требований судебных приставов. Но с оплатой штрафа должница не торопилась, вызовы в подразделение ведомства игнорировала. Достучаться до упорной нарушительницы удалось только с помощью уведомления на едином портале государственных слуг.Явившись на прием к судебному приставу-исполнителю гражданка заявила, что штраф оплачивать не собирается. Тогда сотрудник ведомства пояснил должнице, что своим поведением она лишь ухудшает свое правовое положение. После разговора с судебным приставом женщина исполнила решение суда. Но это не спасло ее от составления административного протокола по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ за несвоевременную уплату штрафа.Административный материла был направлен для рассмотрения в суд. Пермячке грозит административный арест до 14 суток, либо удвоение суммы штрафа.