Пермяков приглашают откликнуться на «Зов Пармы»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

С 22 по 24 июля в с. Серёгово Чердынского городского округа пройдет этно-ландшафтный фестиваль «Зов Пармы», который уже не первый год является одним из самых ожидаемых событий лета. Гостей ждут три дня полного погружения в мир прикамских традиций, ярких событий фестиваля и единения с природой на древней Чердынской земле.Фольклористы, реконструкторы, музыканты и мастера народных промыслов, музеи и театры – в Год культурного наследия народов России фестиваль объединит сотни участников, создаст неповторимую атмосферу, позволит прикоснуться к живой истории и традициям.Участниками «Зова Пармы» 2022 года станут клубы исторической реконструкции из Москвы, Казани, Новосибирска, Екатеринбурга, Перми и других городов. В «Историческом лагере» пройдут уроки мастеров: кузнечное дело, основы каллиграфии, основы набойки, основы кольчужного плетения, игра на средневековых музыкальных инструментах, уроки исторического боя, примерка доспехов и основы литья.Гостей фестиваля 2022 года ждёт насыщенная театральная программа, каждый желающий сможет увидеть спектакли фольклорного театра «Окрутники» (Москва), театра «Мимикрия», который занимается реконструкцией образа племени чудь и в своих перформансах рассказывает истории о пермском зверином стиле, театра «Туки-Луки» и детской студии «Озарение».Участниками «Зова Пармы» станут мастера традиционных ремёсел из Пермского края и других регионов России. 23 июля откроется фестивальная площадка «Большой торжок», пройдёт ярмарка ремёсел и рукоделий, в фестивальные дни будет открыта лавка бренда «Пермская диковина» с этно-сувенирами и изделиями народных художественных промыслов Пермского края. Гостей ждёт насыщенная программа уроков мастеров «Ремесленный круг», в рамках которого пройдут мастер-шоу по кузнечному делу, изготовлению стеклянных бус, росписи по ткани, набойке, работе с камнем, деревом и берестой.Программа фестиваля рассчитана все возрастные категории. Одной из фестивальных площадок «Зова Пармы» станет «Детинец», где пройдут качания и катания по старинке, представления «Сказки из сундука», народные игры и забавы.Гостей фестиваля ждут спортивные соревнования в стиле народных игр. На «Поле богатырском» пройдут «Абатуры», «Гусаки», «Простонародный боулинг» и другие спортивные состязания на звание Ильи Муромца, Алеши Поповича и Пермской дружины 2022 года.На площадке «Хороводный круг» пройдут мастер-классы по плетению венков, откроется мастерская хороводоводоведения: хороводы весенне-летнего цикла от фольклорных коллективов Пермской губернии, круги и кадрили, игровые и парошные для молодёжи и людей почтенного возраста.На фестивале откроется познавательный клуб «Травы и нравы», для гостей состоятся экскурсии в Чердынь и Ныроб с посещением музеев, пройдёт игра-квест «Фестивальная верста», будут представлены экспозиции музеев и экспонаты из частных коллекций, состоятся показательные выступления от конного клуба, а финальным событием второго фестивального дня станет масштабное огненное шоу.Стоит обратить внимание на музыкальную программу фестиваля, вокруг которой формируется его содержательная часть.Этно-ландшафтный фестиваль «Зов Пармы» - это яркие и не похожие ни на кого в своём жанре коллективы с уникальным звучанием и новым взглядом на музыкальную культуру наших предков. В этом году фестиваль объединил коллективы из разных городов России. Со сцены прозвучат: «SAGE» (Екатеринбург), «Медвежий угол» (Казань), «Якруна» (Москва), «ЛЕДЪ» (Кирово-Чепецк), фольклорный проект «Три гагары» (Нижний Тагил – Санкт-Петербург), Rus Trad Ensembl (Екатеринбург – Санкт-Петербург) и ансамбль крестьянской музыки «Репей» (Москва).Также гости поляны услышат уникальные пермские коллективы и исполнителей: «О.Р.З.А.», «Vinum Unicornis», «Начни с Начала», «Балакирь», этно-электронный проект «Дух времени», ансамбль Ба-Ба-Ту и группу «Туригум» из Кудымкара.Переосмысление народной культуры, живое столкновение с ремёслами, новый взгляд на традиционный фольклор, а также невероятные эмоции, новые знакомства, незабываемые впечатления, живописная природа севера Пермского края и живая история чердынской земли – всё это ждёт вас с 21 по 24 июля на этно-ландшафтном фестивале «Зов Пармы»-2022.Вход на фестиваль: свободный.Стоянка авто: 150 р. в сутки.Место в палаточном лагере 5х5 м - 300 р./место (за всё время пребывания).Организаторы фестиваля: Пермский дом народного творчества «Губерния», администрация Чердынского городского округа. Фестиваль проходит при поддержке министерства культуры Пермского края.