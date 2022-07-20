Марина Осипова © Вечерние ведомости

Пермская краевая служба спасения передала администрации Октябрьского городского округа определенное имущество в безвозмездное пользование для работы аварийно-спасательного формирования.В перечень вошли: 7-местный автомобиль, прицеп, радиостанция, громкоговорящее устройство, антенна и др., всего 10 наименований.- Общая концепция министерства территориальной безопасности Пермского края, - рассказал министр Виктор Батмазов, - помогать вновь создаваемым в территориях региона аварийно-спасательным формированиям. В регионе закупается новая техника, оборудование для нашего передового подразделения - Пермской краевой службы спасения. Происходит регулярное оснащение аварийно-спасательным инструментом и другими спецсредствами для проведения спасательных работ. В связи с чем высвобождаемую технику, которая уже не новая, но еще находится в хорошем рабочем состоянии, мы направляем в территории.Последняя передача была в Березовский район, туда направили автомобиль УАЗ и гидравлический инструмент. Также имущество было направлено в Лысьву, Кунгур, Чусовой и другие территории.Как отметил директор Пермской краевой службы спасения Рашид Ишмухаметов, оперативность спасателей во многом зависит от технического оснащения:- Наши спасатели реагируют на происшествия быстро и слаженно, ведь любое промедление может стоить кому-то жизни. Мы и дальше будем оказывать коллегам материальную и методическую помощь.