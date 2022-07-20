Оперативность спасателей во многом зависит от технического оснащения
Пермский край: новости дня
Пермская краевая служба спасения передала администрации Октябрьского городского округа определенное имущество в безвозмездное пользование для работы аварийно-спасательного формирования.
В перечень вошли: 7-местный автомобиль, прицеп, радиостанция, громкоговорящее устройство, антенна и др., всего 10 наименований.
- Общая концепция министерства территориальной безопасности Пермского края, - рассказал министр Виктор Батмазов, - помогать вновь создаваемым в территориях региона аварийно-спасательным формированиям. В регионе закупается новая техника, оборудование для нашего передового подразделения - Пермской краевой службы спасения. Происходит регулярное оснащение аварийно-спасательным инструментом и другими спецсредствами для проведения спасательных работ. В связи с чем высвобождаемую технику, которая уже не новая, но еще находится в хорошем рабочем состоянии, мы направляем в территории.
Последняя передача была в Березовский район, туда направили автомобиль УАЗ и гидравлический инструмент. Также имущество было направлено в Лысьву, Кунгур, Чусовой и другие территории.
Как отметил директор Пермской краевой службы спасения Рашид Ишмухаметов, оперативность спасателей во многом зависит от технического оснащения:
- Наши спасатели реагируют на происшествия быстро и слаженно, ведь любое промедление может стоить кому-то жизни. Мы и дальше будем оказывать коллегам материальную и методическую помощь.
В перечень вошли: 7-местный автомобиль, прицеп, радиостанция, громкоговорящее устройство, антенна и др., всего 10 наименований.
- Общая концепция министерства территориальной безопасности Пермского края, - рассказал министр Виктор Батмазов, - помогать вновь создаваемым в территориях региона аварийно-спасательным формированиям. В регионе закупается новая техника, оборудование для нашего передового подразделения - Пермской краевой службы спасения. Происходит регулярное оснащение аварийно-спасательным инструментом и другими спецсредствами для проведения спасательных работ. В связи с чем высвобождаемую технику, которая уже не новая, но еще находится в хорошем рабочем состоянии, мы направляем в территории.
Последняя передача была в Березовский район, туда направили автомобиль УАЗ и гидравлический инструмент. Также имущество было направлено в Лысьву, Кунгур, Чусовой и другие территории.
Как отметил директор Пермской краевой службы спасения Рашид Ишмухаметов, оперативность спасателей во многом зависит от технического оснащения:
- Наши спасатели реагируют на происшествия быстро и слаженно, ведь любое промедление может стоить кому-то жизни. Мы и дальше будем оказывать коллегам материальную и методическую помощь.
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