В Прикамье состоится вертикальный забег

11.55 Четверг, 21 июля 2022
Пермский край: новости дня
11 сентября на комплексе «Снежинка» в Чайковском вновь пройдёт экстремальный забег на трамплин.

Соревнования проходят в Чайковском с 2016 года и традиционно собирают до тысячи участников со всей России, от Архангельска до Сахалина. В нынешнем году соревнования пройдут под названием Top Of The Hill.

Вертикальный забег - это возможность проверить себя на выносливость, получить заветную медаль и отличный вариант «туризма выходного дня».

В Чайковский вновь приедут сотни участников и болельщиков. Заявки на участие уже поступили от участников из 14 регионов России.

В разные годы участниками забега становились именитые спортсмены (например, чемпион мира по биатлону Антон Бабиков, игроки пермских клубов - баскетбольной «ПАРМЫ» и футбольного «Амкара», известная пермская бегунья-ультрамарафонец Елена Нургалиева).

Участвовать в забеге может практически каждый желающий (главное - иметь подтверждающую справку от врача и соответствовать по возрасту). Покорить трамплин можно в одиночестве, а можно в команде друзей (эстафета микст для 4 человек, двух мужчин и двух женщин). Особая зрелищность забегов - эстафета пожарных, которая в этом году пройдёт в полной экипировке.

Регистрация и подробности на сайте skijumping.ru.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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