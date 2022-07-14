В Прикамье состоится вертикальный забег

Марина Осипова © Вечерние ведомости

11 сентября на комплексе «Снежинка» в Чайковском вновь пройдёт экстремальный забег на трамплин.Соревнования проходят в Чайковском с 2016 года и традиционно собирают до тысячи участников со всей России, от Архангельска до Сахалина. В нынешнем году соревнования пройдут под названием Top Of The Hill.Вертикальный забег - это возможность проверить себя на выносливость, получить заветную медаль и отличный вариант «туризма выходного дня».В Чайковский вновь приедут сотни участников и болельщиков. Заявки на участие уже поступили от участников из 14 регионов России.В разные годы участниками забега становились именитые спортсмены (например, чемпион мира по биатлону Антон Бабиков, игроки пермских клубов - баскетбольной «ПАРМЫ» и футбольного «Амкара», известная пермская бегунья-ультрамарафонец Елена Нургалиева).Участвовать в забеге может практически каждый желающий (главное - иметь подтверждающую справку от врача и соответствовать по возрасту). Покорить трамплин можно в одиночестве, а можно в команде друзей (эстафета микст для 4 человек, двух мужчин и двух женщин). Особая зрелищность забегов - эстафета пожарных, которая в этом году пройдёт в полной экипировке.Регистрация и подробности на сайте skijumping.ru.