«Горьковка» отметит 220-летие Александра Дюма

Марина Осипова © Вечерние ведомости

22 июля в Пермской краевой библиотеке им. Горького откроется выставка к юбилею писателя Александра Дюма (отца) (1802-1870).220-летие великого француза, мастера приключенческого романа весь мир отмечает 24 июля. В честь этой даты отдел литературы на языках народов мира приглашает на выставку произведений писателя на семи языках: французском, английском, немецком, шведском, болгарском, польском и чешском.«Приключенческий роман «Граф Монте Кристо» - о марсельском моряке Эдмонде Дантесе, чья жизнь была разрушена по ложному обвинению. Роман написан после путешествия по Средиземному морю, это произведение доступно на французском и немецком языках. Знаменитая трилогия «Три мушкетера» о приключениях отважного гасконца Д’Артаньяна и трех королевских мушкетеров представлена на французском, немецком, болгарском, чешском и шведском языках. Трехтомник на чешском содержит интересные черно-белые иллюстрации, а на шведском языке роман представлен в старинном трехтомном издании 1907-1908 годов», - рассказали библиотекари «Горьковки».В экспозиции есть и исторический роман «Королева Марго» - на французском языке от издательства «Покет». Среди менее знаменитых произведений юбиляра: серия книг о французской революции «Ожерелье королевы» на английском языке; двухтомные романы «Анж Питу» и роман «Шевалье де Мезон-Руж» на польском языке.Александр Дюма много путешествовал по России. Его впечатления об этом изложены на немецком языке в книге «Путешествие по России» Берлинского издательства «Рюттен и Ленинг».Все эти книги можно взять почитать домой на две недели (за исключением дореволюционных изданий). Выставка работает по 5 августа, 12+. Отдел литературы на языках народов мира (левое крыло, 2 этаж), 238-35-37.