В Прикамье под контролем судебных приставов должник оформил пенсию и начал исполнять решение суда

09.50 Четверг, 21 июля 2022
Пермский край: новости дня
Сотрудники ведомства помогли жителю д. Нижний Козьмяш Пермского края оформить пенсию. Теперь 63-летний мужчина сможет не только погасить уголовный штраф, но и будет получать оставшуюся часть пособия, чтобы наладить жизнь.

На исполнении отделении судебных приставов по Чернушинскому и Куединскому районам УФССП России по Пермскому краю находилось исполнительное производство о взыскании уголовного штрафа. Ранее гражданин был приговорен к трем с половиной годам лишения свободы по ч. 2 ст. 228, ч. 1 ст. 231 УК РФ, за незаконное культивирование и хранение растений, содержащих наркотические средства, в крупном размере. В местах лишения свободы нарушитель трудоустроен не был, поэтому выплатить уголовной штраф в размере 10 тысяч рублей за время отбывания наказания не смог. После освобождения мужчина нигде не работал, жил у сестры, которая его содержала. Для получения пенсионных выплат мужчине не хватало начислений. При этом от уплаты долга не отказывался и активно сотрудничал с сотрудниками ведомства.

Желая помочь должнику, судебный пристав совместно с участковым сформировали пакет документов для предоставление в Пенсионный фонд России. После чего мужчине была предоставлена государственная пенсия.

Теперь гражданин не только сможет исполнить решение суда и избежать других мер принудительного исполнения, но и обеспечен денежными средствами.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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