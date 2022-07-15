В Прикамье будут судить жителя Санкт-Петербурга за продажу несуществующих товаров

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Соликамском городском округе завершено предварительное расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Обвинение предъявлено 34-летнему жителю Санкт-Петербурга, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.Установлено, что петербуржец долгое время размещал на одном из интернет-сайтов объявление о продаже товаров. Мужчина предлагал покупателям строительный инструмент, медицинское оборудование и мебель, которых у него не было. Чтобы обеспечить постоянный спрос, цену на товар фигурант выставлял значительно ниже, чем у других продавцов, и предлагал помощь в оформлении и доставке заказа.Так, семья из Соликамска решила купить мебель для ветеринарного кабинета. Супружеской паре приглянулся вариант, представленный на одном из интернет-сайтов по приемлемой цене. После непродолжительной переписки и обсуждения условий доставки продавец попросил перевести на его банковский счет 21 тысячу рублей, а в для подтверждения своей порядочности и благонадежности прислал электронным письмом копию паспорта. После этого общение прекратилось. Мебель в Соликамск в назначенный срок так и не прибыла, деньги покупателям петербуржец не вернул.Аналогичный случай произошел со стоматологом из Москвы, который планировал приобрести медицинское оборудование в свой кабинет. Он также обратил внимание на объявление, которое разместил на своей страничке фигурант. Стоматолог перевел на счет обвиняемого 100 тысяч рублей и остался без товара и без денег.Покупателей из Казани и Краснодарского края, которые также хотели приобрести оборудование и мебель для стоматологических кабинетов, злоумышленник обманул по той же схеме. Причиненный им материальный ущерб в общей сложности составил около 65 тысяч рублей. А до Мурманска не дошла погружная циркулярная пила, за которую потерпевший заплатил 30 тысяч рублей.Следствие установило, что фигурант постоянно менял исходные данные на своих страничках в соцсетях, высылал покупателям копию паспорта, купленного в интернете, представлялся разными именами, общался с незарегистрированных абонентских номеров. Получив денежные переводы, петербуржец переставал отвечать на телефонные звонки, удалял всю переписку и заносил потерпевших в черный список. Вырученные преступным путем 200 тысяч рублей обвиняемый потратил на личные нужды.Уголовное дело передано на рассмотрение в суд.