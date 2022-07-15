Житель Прикамья признан виновным в краже железнодорожного имущества

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Перми суд назначил наказание 35-летнему жителю города Березники, который признан виновным по пяти фактам кражи кабеля из вагонов электропоездов, рассказали в Пермском ЛО МВД на транспорте.Летом прошлого года в дежурную часть Пермского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение от дежурного по станции Пермь-2 об обнаружении хищения кабеля на территории депо.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники транспортной полиции задержали злоумышленника. Установлено, что неоднократно судимый задержанный на протяжении нескольких дней совершал хищение кабеля из вагонов электропоездов, которые находились на территории Моторвагонного депо станции Пермь-2. Злоумышленник вырезал кабель общей длиной 170 метров и сдал в пункт приема металлолома за денежное вознаграждение. Сумма причиненного ущерба составила свыше 33 тысяч рублей. В отношении задержанного следователями Пермского ЛО МВД России на транспорте было возбуждено 5 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 2 статьи 158 УК РФ.После всестороннего расследования уголовные дела с утвержденным транспортным прокурором обвинительным заключением были направлены в суд. Дзержинский районный суд города Перми признал подсудимого виновным. Так как у подсудимого было неотбытое наказание, назначенное приговором Березниковского городского суда Пермского края за кражу, суд путем частичного присоединения назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком 5 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.