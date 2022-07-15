В Управлении ФССП по Пермскому краю пройдет горячая линия по вопросам противодействия коррупции

10.33 Среда, 20 июля 2022
Пермский край: новости дня
21 июля 2022 года с 10.00 до 12.00 часов в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю состоится «горячая линия» по вопросам противодействия коррупции.

В рамках проведения мероприятия граждане могут обратиться к специалистам отдела собственной безопасности УФССП России по Пермскому краю по интересующим вопросам, относящимся к теме антикоррупционного законодательства по телефону: +7 (342) 220 11 61 и +7 (342) 220 11 40. Главная цель «горячей линии» направлена на информирование общественности в области противодействия коррупции, повышения уровня правосознания, популяризации антикоррупционных стандартов, направленных на формирование как у сотрудников органов принудительного исполнения и федеральных государственных гражданских служащих, так и граждан, нетерпимого отношения к любым проявлениям коррупции.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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