В Перми скорректируют график движения двух автобусов

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Изменения вносятся на основании обращений пермяков и коснутся автобусных маршрутов №38 и №64.Как пояснили в городском департаменте транспорта, с 23 июля изменится расписание движения автобуса №38 «м/н Запруд – м/н Гарцы – улица Ушинского» и №64 «ДДК им. Кирова – станция Пермь II» в выходные дни.Автобус маршрута №38 будет отправляться с остановочного пункта «Улица Ушинского» вместо 06:00 в 05:55. А автобус №64 вместо 07:00 отправится от конечной остановки «Станция Пермь II» в 07:05. Корректировка вводится для удобства пересадки с прибывающего электропоезда.