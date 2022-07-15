Житель Прикамья понесет наказание за незаконное получение пособия по безработице

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Лысьве вынесен приговор 31-летнему местному жителю. Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, лысьвенца признали виновным в мошенничестве при получении выплат.Дознанием территориального отдела полиции установлено, что весной 2020 года фигурант подал заявление в электронном виде на получение пособия по безработице в Центр занятости населения по месту жительства. При этом он намеренно не указал, что зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. После проверки документов мужчине присвоили соответствующий статус и назначили ежемесячное пособие.В ходе очередной проверки было установлено, что «безработный» является индивидуальным предпринимателем. С мая по август 2020 года лысьвенец незаконно получил 30 тысяч рублей.Суд приговорил его к ограничению свободы на 1 год и 3 месяца.