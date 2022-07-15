Житель Прикамья понесет наказание за незаконное получение пособия по безработице

12.50 Вторник, 19 июля 2022
Пермский край: новости дня
В Лысьве вынесен приговор 31-летнему местному жителю. Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, лысьвенца признали виновным в мошенничестве при получении выплат.

Дознанием территориального отдела полиции установлено, что весной 2020 года фигурант подал заявление в электронном виде на получение пособия по безработице в Центр занятости населения по месту жительства. При этом он намеренно не указал, что зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. После проверки документов мужчине присвоили соответствующий статус и назначили ежемесячное пособие.

В ходе очередной проверки было установлено, что «безработный» является индивидуальным предпринимателем. С мая по август 2020 года лысьвенец незаконно получил 30 тысяч рублей.

Суд приговорил его к ограничению свободы на 1 год и 3 месяца.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Свердловчанина осудили за нанесение смертельных травм мужчине
15 июля 2022
Подросток получил условный срок за лжеминирование свердловских ТЦ
15 июля 2022
Убийце женщины в Свердловской области вынесли приговор
12 июля 2022
Жительницу Нижнего Тагила осудили за убийство сожителя-инвалида
13 июля 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
13:06 В Перми скорректируют график движения двух автобусов
12:54 Студенты Пермского Политеха создали цифровые двойники аппаратов нефтехимических производств
12:50 Житель Прикамья понесет наказание за незаконное получение пособия по безработице
12:43 В Хохловке отметили День ремесленника
09:50 Предприниматель из г. Верещагино выплатил заработную плату сотруднику после предупреждения об уголовной ответственности
13:13 В Прикамье задержали пару, подозреваемую в мошенничестве с маткапиталом
13:02 Руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю проведет личный прием граждан
12:58 В Пермском Политехе разработали систему экстренной самозарядки мобильника
12:45 Культура татарского народа стала темой Летнего читального зала «Горьковки»
10:12 Суд оставил под арестом должника из с. Леуп Пермского края
12:59 Методика ученых Пермского Политеха позволит избежать «пробок» на дорогах
11:13 Глава администрации Уфы о Перми: «Изменение города к 300-летию происходит масштабно и качественно»
11:11 Глава Перми Алексей Дёмкин и глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев подписали соглашение о сотрудничестве между городами
10:53 Пермяков приглашают на «Курбан Байрам» в парке Горького
10:18 Объединенный Профсоюз УФССП России по Пермскому краю устроил прогулку на теплоходе для своих сотрудников
13:13 В Прикамье сохраняется тренд на индивидуальное жилищное строительство
13:06 В Прикамье задержан подозреваемый в убийстве двух женщин
12:51 Разработка ученых Пермского Политеха поможет IT-специалистам в трудоустройстве
10:37 В Перми судебные приставы добились предоставления жилья сиротам
15:15 В Перми возбуждено уголовное дело против похитителя железнодорожных деталей
13:19 В Кадастровой палате Прикамья рассказали, можно ли построить дом в водоохранной зоне
Все новости
14:51 В Казахстане Верховный суд полностью оправдал председателя Союза журналистов и его сына
13:31 Оперный певец из Северной Осетии осужден на 10 лет строгого режима за «призывы к экстремизму»
12:44 Брянский губернатор Богомаз сообщил об артобстреле села Новые Юрковичи
12:29 Роспотребнадзор: в Якутске концентрация химических веществ в воздухе превышена сразу по трем показателям
12:02 Оппозиция в Ереване начала акции протеста в поддержку арестованных сторонников
11:40 Верховный суд Беларуси прекратил деятельность независимых профсоюзов
10:52 Володин заявил о ненависти к инакомыслящим и желании «избавиться» от несогласных в Европе
09:59 В результате бунта в эквадорской тюрьме погибли 13 заключенных
18:10 РЖД: пассажирское сообщение между Россией и Таджикистаном возобновится с 30 августа
17:48 Суд в Санкт-Петербурге снова не принял дело Шевчука и отправил материалы в Уфу
17:06 H&M c 1 августа откроет магазины для финальных распродаж перед уходом из России
15:47 В Ленинградской области потерпел крушение вертолёт Ми-8 авиационной эскадрильи Росгвардии
15:00 Проректор Российской таможенной академии, обвиняемый по делу о наркотиках, покончил с собой в СИЗО
12:59 Шведская H&M окончательно уходит из России, магазины откроют для продажи остатков
12:07 В Уссурийске введен режим ЧС в связи с угрозой наводнения, людей эвакуируют
11:25 В Великобритании впервые ввели «красный» уровень опасности из-за жары: закрыты школы, не ходят поезда
10:21 Россия заняла 13-ое место в рейтинге стран Европы по доступности бензина
08:58 Губернатор Старовойт объяснил, почему в Глушковском районе слышны выстрелы
08:27 Стрельба в торговом центре в США: погибли три человека, двое ранены
18:06 Суд в Санкт-Петербурге снова зарегистрировал протокол на лидера ДДТ Шевчука
16:58 Президент Путин освободил Рогозина от должности главы «Роскосмоса»
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK