В Хохловке отметили День ремесленника

12.43 Вторник, 19 июля 2022
Пермский край: новости дня
В это воскресенье, 17 июля, в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» прошел День ремесленника. Мероприятие стало одним из центральных событий Года культурного наследия народов России.

Напомним, что профессиональный праздник был учрежден в этом году указом президента Российской Федерации.

17 июля в Хохловке открылась ярмарка ремесла и рукоделия. В ней приняли участие более 30 мастеров, 8 из которых имеют звание Народного мастера Пермского края. Прошла презентация ремесленных туристических маршрутов и фестивалей. На площадке «Ремесленный интенсив» прошли мастер-классы от Народных мастеров, у гостей праздника была возможность увидеть процесс создания изделий народного творчества вживую.

В рамках Дня ремесленника состоялась сессии для мастеров и подмастерьев с участием дизайнеров и маркетологов. Прошла лекция о создании собственного бренда, разработке фирменного стиля и его позиционировании от сооснователя студии графического и предметного дизайна «Кама», директора фабрики «Макет», арт-директора и куратора школы дизайна «Точка» Никиты Семенова. Основной темой интенсива стала идея возможности преобразования ремесленной деятельности в форму востребованного продукта с помощью коллабораций.

В этот день мастера, принимавшие участие в Дне ремесленника, стали участниками фотосессии «мастер + изделие» в пейзажах и интерьерах этнографического музея.
У гостей мероприятия была возможность увидеть видеоматериалы Пермского дома народного творчества «Губерния» о русской печке, обряже́нии удмуртской невесты и другие документальные свидетельства традиционной культуры Пермской губернии.

Организаторы Дня ремесленника: Пермский дом народного творчества «Губерния», Пермский краеведческий музей, архитектурно-этнографический музей «Хохловка». Событие проходит при поддержке министерства культуры Пермского края. Партнер мероприятия - Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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