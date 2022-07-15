Предприниматель из г. Верещагино выплатил заработную плату сотруднику после предупреждения об уголовной ответственности

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Компания по обработке древесины из г. Верещагино Пермского края должна была сотруднику порядка 65 тысяч рублей заработной платы. Мужчина потерял надежду добиться выплаты положенных денег от работодателя и обратился в прокуратуру.Сотрудниками надзорного органа было установлено, что 55-летний мужчина в течение 6 месяцев 2021 года не получал положенное вознаграждение за проделанную работу. Суд обязал работодателя выплатить всю сумму задолженности.Судебное решение поступило на исполнение в отдел судебных приставов по Очерскому и Верещагинскому районам УФССП России по Пермскому краю. Сотрудник ведомства вышел по адресу нахождения организации-должника, чтобы лично вручить постановления о возбуждении исполнительных производств и разъяснить необходимость погашения задолженности в срок для добровольного исполнения. Руководитель также был уведомлен об административной и уголовной ответственности в случае неисполнения законных требований судебного пристава. Глава компании пояснил, что выполнит свои обязательства перед взыскателем, как только на счет его компании поступят денежные средства от дебитора.В этот раз предприниматель сдержал свое слово, на депозитный счет отдела судебных приставов была перечислена вся сумма задолженности, после перечисления денежных средств гражданину, исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.