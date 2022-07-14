В Прикамье задержали пару, подозреваемую в мошенничестве с маткапиталом

13.13 Понедельник, 18 июля 2022
Пермский край: новости дня
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого МВД совместно с коллегами из межмуниципального отдела МВД «Губахинский» при поддержке спецназа задержали женщину 1975 года рождения и ее сожителя 1981 года рождения. Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, пару подозревают в серии преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

Установлено, что в течение 2021 года фигуранты под видом риэлторов подыскивали женщин, в основном асоциальных. С их помощью подозреваемые обманным путем получали свидетельства о рождении в отделении ЗАГСа, затем обращались в Пенсионный фонд и приобретали сертификаты на материнский капитал. Злоумышленники обналичивали деньги через кредитные потребительские кооперативы и похищали их. Псевдоматери получали за услуги символическое вознаграждение – несколько тысяч рублей.

Полицейские уже установили более десяти эпизодов, ущерб, нанесенный Пенсионному фонду, превысил 5 миллионов рублей. В качестве обеспечительной меры на имущество фигурантов – дом, квартиры, земельный участок, автомобиль Toyota RAV4 – наложен арест. Сами они находятся под стражей.

Возбуждены уголовные дела, продолжается расследование, устанавливаются дополнительные эпизоды.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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