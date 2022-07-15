Руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю проведет личный прием граждан

Марина Осипова © Вечерние ведомости

10 августа в 10.00 руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю Лариса Аржевитина проведет прием граждан в приемной президента РФ в Пермском крае по адресу: Пермь, ул. Советская, 64.На прием можно обратиться с вопросами по разрешению проблемных ситуаций при оформлении прав собственности на недвижимое имущество, постановки объектов недвижимости на кадастровый учет, вопросам государственного земельного надзора и иным вопросам в рамках полномочий Управления.Прием осуществляется по предварительной записи по телефонам: (342) 205-95-54, 205-95-55.Направить обращение для рассмотрения на приеме необходимо до 29 июля. Это можно сделать с помощью интернет-сервиса «Обращения граждан» на сайте Росреестра http://rosreestr.gov.ru либо письменно по адресу: 614990, Пермь, ул. Ленина, 66/2.Для согласования времени приема в обращении необходимо указать контактный номер телефона заявителя.