В Пермском Политехе разработали систему экстренной самозарядки мобильника

12.58 Понедельник, 18 июля 2022
Пермский край: новости дня
В современном мире все гаджеты нуждаются в активном энергопотреблении, что может стать проблемой для любителей активного отдыха. Студент Пермского Политеха разработал встраиваемую в мобильный телефон систему «самозарядки». Разработка позволит непрерывно подзаряжать устройство за счет превращающейся механической энергии в электрическую во время движения. С помощью технологии любители путешествовать смогут «оживлять» мобильник, чтобы совершить звонок или вызвать службу спасения.

Разработка представлена на конкурсе проектов «Изобретатели ПНИПУ». Продукт будет интересен компаниям, производящим ударопрочные телефоны, широко используемые туристами и спортсменами-экстремалами.

В отличие от портативных заряжающих устройств (PowerBank), предлагаемое изобретение будет иметь ряд преимуществ: малый вес и объем, а также возможность самозарядки (не требуется носить доп. устройство). Технология позволит решить проблему обеспечения заряда телефона в экстремальных условиях.

Зарядка оснащена встроенным маятником, генератором и конденсатором для накопления энергии. Предполагается, что за 1 сдвиг маятника будет вырабатываться 50 mV и 200 pA энергии, что достаточно для накопления небольшого количества энергии за определенный промежуток времени.

– Технологию можно адаптировать под применение в телефонах, смарт-часах и других устройствах, требующих зарядки от каких-либо источников питания. Однако на сегодняшний день трудно добиться высокой эффективности самозаряжающегося устройства в связи с высоким энергопотреблением устройств, требующих зарядки (телефонов, часов и пр.) и малой степенью научно-технического прогресса в области создания микрогенераторов, – поделился студент факультета химических технологий Иван Фролов.

Предполагается, что внедрение готового продукта можно будет реализовывать в 2023-2024 году. Для его внедрения необходимо провести поиск высококвалифицированных специалистов в области энерготехнологий с целью помощи реализации данного устройства с технической стороны.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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