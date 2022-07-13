В Пермском Политехе разработали систему экстренной самозарядки мобильника

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В современном мире все гаджеты нуждаются в активном энергопотреблении, что может стать проблемой для любителей активного отдыха. Студент Пермского Политеха разработал встраиваемую в мобильный телефон систему «самозарядки». Разработка позволит непрерывно подзаряжать устройство за счет превращающейся механической энергии в электрическую во время движения. С помощью технологии любители путешествовать смогут «оживлять» мобильник, чтобы совершить звонок или вызвать службу спасения.Разработка представлена на конкурсе проектов «Изобретатели ПНИПУ». Продукт будет интересен компаниям, производящим ударопрочные телефоны, широко используемые туристами и спортсменами-экстремалами.В отличие от портативных заряжающих устройств (PowerBank), предлагаемое изобретение будет иметь ряд преимуществ: малый вес и объем, а также возможность самозарядки (не требуется носить доп. устройство). Технология позволит решить проблему обеспечения заряда телефона в экстремальных условиях.Зарядка оснащена встроенным маятником, генератором и конденсатором для накопления энергии. Предполагается, что за 1 сдвиг маятника будет вырабатываться 50 mV и 200 pA энергии, что достаточно для накопления небольшого количества энергии за определенный промежуток времени.– Технологию можно адаптировать под применение в телефонах, смарт-часах и других устройствах, требующих зарядки от каких-либо источников питания. Однако на сегодняшний день трудно добиться высокой эффективности самозаряжающегося устройства в связи с высоким энергопотреблением устройств, требующих зарядки (телефонов, часов и пр.) и малой степенью научно-технического прогресса в области создания микрогенераторов, – поделился студент факультета химических технологий Иван Фролов.Предполагается, что внедрение готового продукта можно будет реализовывать в 2023-2024 году. Для его внедрения необходимо провести поиск высококвалифицированных специалистов в области энерготехнологий с целью помощи реализации данного устройства с технической стороны.