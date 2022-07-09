Культура татарского народа стала темой Летнего читального зала «Горьковки»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Сегодня, 18 июля, на площади перед пермской краевой библиотекой Горького началась четвертая неделя работы Летнего читального зала. Она посвящена истории развития татарского народа, его культуре и языку (6+).Летний читальный зал Горьковки работает с 27 июня, тема нынешнего сезона «Культура и традиции народов Пермского края».Неделю с 18 по 21 июля проводит музыкальный отдел краевой библиотеки. На площадке представлены книги татарских писателей и нотные издания, гости могут послушать записи татарских песен, пройдя в помещение. Для посетителей Летнего читального зала придумали мастер-класс по изготовлению татарской тюбетейки из бумаги (материалы предоставляет библиотека). Организаторы предлагают принять участие в акции «Слово дня», которая основана на изучении русско-татарского разговорника.Ежедневно в читальном зале на свежем воздухе можно полистать свежие газеты, идет акция «Книга в подарок». Площадка работает с понедельника по четверг с 12:00 до 16:00 по 4 августа.Подробная программа Летнего читального зала на каждый день опубликована на сайте «Горьковки» https://www.gorkilib.ru/events/letniy-chitalnyy-zal-2022.