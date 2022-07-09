Культура татарского народа стала темой Летнего читального зала «Горьковки»

12.45 Понедельник, 18 июля 2022
Пермский край: новости дня
Сегодня, 18 июля, на площади перед пермской краевой библиотекой Горького началась четвертая неделя работы Летнего читального зала. Она посвящена истории развития татарского народа, его культуре и языку (6+).

Летний читальный зал Горьковки работает с 27 июня, тема нынешнего сезона «Культура и традиции народов Пермского края».

Неделю с 18 по 21 июля проводит музыкальный отдел краевой библиотеки. На площадке представлены книги татарских писателей и нотные издания, гости могут послушать записи татарских песен, пройдя в помещение. Для посетителей Летнего читального зала придумали мастер-класс по изготовлению татарской тюбетейки из бумаги (материалы предоставляет библиотека). Организаторы предлагают принять участие в акции «Слово дня», которая основана на изучении русско-татарского разговорника.

Ежедневно в читальном зале на свежем воздухе можно полистать свежие газеты, идет акция «Книга в подарок». Площадка работает с понедельника по четверг с 12:00 до 16:00 по 4 августа.

Подробная программа Летнего читального зала на каждый день опубликована на сайте «Горьковки» https://www.gorkilib.ru/events/letniy-chitalnyy-zal-2022.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
В Екатеринбурге 3 июля пропал 15-летний подросток
09 июля 2022
В Екатеринбурге пропал 16-летний подросток
14 июля 2022
Маленький екатеринбуржец выпал из окна жилого дома в Краснотурьинске
14 июля 2022
В Нижнем Тагиле ищут 44-летнего мужчину, пропавшего 2 июля
10 июля 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
13:13 В Прикамье задержали пару, подозреваемую в мошенничестве с маткапиталом
13:02 Руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю проведет личный прием граждан
12:58 В Пермском Политехе разработали систему экстренной самозарядки мобильника
12:45 Культура татарского народа стала темой Летнего читального зала «Горьковки»
10:12 Суд оставил под арестом должника из с. Леуп Пермского края
12:59 Методика ученых Пермского Политеха позволит избежать «пробок» на дорогах
11:13 Глава администрации Уфы о Перми: «Изменение города к 300-летию происходит масштабно и качественно»
11:11 Глава Перми Алексей Дёмкин и глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев подписали соглашение о сотрудничестве между городами
10:53 Пермяков приглашают на «Курбан Байрам» в парке Горького
10:18 Объединенный Профсоюз УФССП России по Пермскому краю устроил прогулку на теплоходе для своих сотрудников
13:13 В Прикамье сохраняется тренд на индивидуальное жилищное строительство
13:06 В Прикамье задержан подозреваемый в убийстве двух женщин
12:51 Разработка ученых Пермского Политеха поможет IT-специалистам в трудоустройстве
10:37 В Перми судебные приставы добились предоставления жилья сиротам
15:15 В Перми возбуждено уголовное дело против похитителя железнодорожных деталей
13:19 В Кадастровой палате Прикамья рассказали, можно ли построить дом в водоохранной зоне
13:12 В Пермском Политехе установили антибиотические свойства молочнокислых бактерий козьего молока
13:03 В Перми задержали подозреваемого в разбойном нападении
09:38 В Чайковском судебные приставы добились замены наказания для похитителя денег с чужой карты
13:52 В Пермском крае отметят Единый день фольклора
13:04 Химики Пермского Политеха получили отечественное сырье для алюминия экологично и недорого
Все новости
15:47 В Ленинградской области потерпел крушение вертолёт Ми-8 авиационной эскадрильи Росгвардии
15:00 Проректор Российской таможенной академии, обвиняемый по делу о наркотиках, покончил с собой в СИЗО
12:59 Шведская H&M окончательно уходит из России, магазины откроют для продажи остатков
12:07 В Уссурийске введен режим ЧС в связи с угрозой наводнения, людей эвакуируют
11:25 В Великобритании впервые ввели «красный» уровень опасности из-за жары: закрыты школы, не ходят поезда
10:21 Россия заняла 13-ое место в рейтинге стран Европы по доступности бензина
08:58 Губернатор Старовойт объяснил, почему в Глушковском районе слышны выстрелы
08:27 Стрельба в торговом центре в США: погибли три человека, двое ранены
18:06 Суд в Санкт-Петербурге снова зарегистрировал протокол на лидера ДДТ Шевчука
16:58 Президент Путин освободил Рогозина от должности главы «Роскосмоса»
16:36 Госдума на внеочередном заседании утвердила Мантурова в должности вице-премьера
15:54 Мантуров: снижение рынка и производства автомобилей в этом году составит 50 %
15:17 Песков: Путин 15 июля проведет оперативное совещание с Советом безопасности РФ
13:53 Депутаты ГД: главным вопросом внеочередного заседания станет назначение Мантурова
13:03 Президенты Туркменистана и Узбекистана договорились о расширении прав женщин
12:16 В Роспотребнадзоре рассказали, как определить, есть ли у человека прививка от оспы
11:38 Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов до 24 июля
11:21 Парламент Шри-Ланки подтвердил отставку президента
10:48 Генпрокуратура признала деятельность Bellingcat и The Insider* нежелательной на территории РФ
09:33 Суд Комсомольска-на-Амуре оправдал художницу Цветкову*, ее обвиняли в распространении порнографии
09:01 Белгородский губернатор: в Грайвороне на библиотеку сбросили взрывное устройство с квадрокоптера
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK