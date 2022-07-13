Суд оставил под арестом должника из с. Леуп Пермского края

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Мировой суд назначил неплательщику алиментов 10 суток административного ареста за игнорирование своего ребенка.Мужчина должен был восьмилетней дочери порядка 40 тысяч рублей. Ранее суд принял решение, что отец ежемесячно должен перечислять девочке ¼ часть своего заработка или иного дохода. Но неплательщик не торопился искать работу и поэтому постепенно накапливал долг. Гражданин знал, что в отделе судебных приставов по Октябрьскому и Уинскому районам УФССП России по Пермскому краю в отношении него возбуждено исполнительное производство, но на прием к сотрудникам ведомства не являлся, полагая, что пока он официально безработный разговаривать с ним не о чем. Сотрудники ведомства приняли решение о принудительном приводе должника.После того, как должник был доставлен в подразделение ведомства, судебный пристав-исполнитель составил на неплательщика административный протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ за неуплату денежных средств на содержание несовершеннолетнего. Мировой судья постановил, что за свое правонарушение мужчина должен отбыть 10 суток административного ареста.Находясь в спецприемнике мужчина полностью погасил имеющуюся задолженность, чем и апеллировал к суду, когда требовал освободить его из под ареста. Но слуги Фемиды горе-отца не поддержали и оставили приговор в силе.