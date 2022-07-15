Глава администрации Уфы о Перми: «Изменение города к 300-летию происходит масштабно и качественно»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Перми с официальным визитом находится делегация администрации города Уфы. Гости города посетили ряд инфраструктурных объектов Перми, чтобы посмотреть, как наш город готовится к 300-летию.После подписания соглашения между городами состоялось возложение цветов к мемориалу Уральскому добровольческому танковому корпусу. Участники отдали дань подвигу участников Великой Отечественной войны и почтили их память.Затем делегация из Уфы посетила ряд городских объектов благоустройства, а также знаковые стройки к юбилею Перми. В частности, коллеги осмотрели обновленный бульвар им. Советской Армии, Театр юного зрителя, возле которого реконструируется здание под размещение новой сцены, прогулялись по Комсомольскому проспекту, побывали в реконструируемом Дворце молодёжи, в 66-м квартале городской эспланады, оценили ход ремонта фасадов домов на улице Петропавловской, посетили некоммерческую организацию «Фонд Пермь-300» и проектный офис на Заводе Шпагина. Членам делегации рассказали о главных подходах к формированию программы празднования 300-летия Перми.– Для любого города значимая дата – импульс к преобразованиям, которые не закончатся, когда будет отпразднован юбилей. Это касается благоустройства, ремонта социальных учреждений, обновления транспорта и общественных пространств. Юбилей позволяет привлечь значительное федеральное и краевое финансирование, внимание страны, запустить целый ряд процессов. Уже сейчас можно видеть значительное обновление города, общественных пространств, социальной инфраструктуры. Празднование юбилея не конец 300-летнего пути, а напротив, продолжение нашей дальнейшей славной истории. В этом плане налаживание сотрудничества с Уфой даст больше возможностей для развития обоих городов, – отметил глава Перми Алексей Дёмкин.Мэр Уфы Ратмир Мавлиев поблагодарил администрацию Перми за организацию визита.– Сегодня мы посмотрели достаточно много строящихся объектов и проектов, которые были реализованы. Это не только крупные стройки, но и модернизация общественного транспорта, упорядочивание нестационарных торговых объектов, всё, что связано с рекламой. Огромная работа была проделана, и это чувствуется. Безусловно, мы тоже готовимся к 450-летнему юбилею Уфы, обновляем общественные пространства. Мне очень нравятся, как к этому подходят в Перми, изменение города происходит качественно, – поделился впечатлениями Ратмир Мавлиев и добавил, что ему нравятся подходы к озеленению города и то, что в Перми высаживается много кустарников, крупномерных деревьев.Также глава администрации Уфы отметил, как организована работа фонда «Пермь-300». По его словам, это правильно, когда любой желающий может принять участие в формировании нового образа своего любимого города.Глава администрации Калининского района города Уфы Михаил Замурагин сказал, что члены делегации из столицы Башкортостана впечатлены той большой работой, которая проводится в Перми по благоустройству территории.– Первое, что бросается в глаза при въезде, – это большое количество ремонтируемых фасадов, при этом территория строек аккуратно огорожена. Поразила грандиозность реконструкции эспланады. То, что делается в Перми, мы планируем перенять, например, закладку системы полива растений при реконструкции, способы обустройства пешеходных зон, – подытожил Михаил Замурагин.