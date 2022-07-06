Глава Перми Алексей Дёмкин и глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев подписали соглашение о сотрудничестве между городами

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Пермь с официальным визитом прибыла делегация из столицы Республики Башкортостан. Цель – посмотреть, как Пермь готовится к 300-летию, и обменяться практиками в сфере благоустройства и экологии, развития общественного транспорта.14 и 15 июля Пермь принимает делегацию из столицы Республики Башкортостан – города Уфы. Делегацию возглавляет глава администрации города Уфы Ратмир Мавлиев. В рамках насыщенной деловой программы административные команды двух российских мегаполисов обменяются управленческим опытом и обсудят вопросы развития городов в самых разных сферах.Официальный визит начался с подписания соглашения о сотрудничестве между городами. Глава Перми Алексей Дёмкин подчеркнул, что у Перми и Уфы много общего.– Оба наших города-миллионника считаются важными промышленными центрами страны, имеют славную историю и насыщенную культурную жизнь. И Перми, и Уфе Указом президента РФ было присвоено почётное звание «Город трудовой доблести». Наши города сейчас готовятся к юбилейным датам – Пермь к 300-летию в 2023 году, Уфа отпразднует 450-летие в 2024 году. На уровне наших муниципалитетов есть передовые практики, которыми мы могли бы обогатить друг друга. Безусловно, сможем найти точки соприкосновения в сферах развития рекреационного и событийного туризма, повышения качества городской среды, улучшения социальной инфраструктуры, – сказал Алексей Дёмкин.По словам главы администрации города Уфы Ратмира Мавлиева, подписание соглашения о сотрудничестве между Пермью и Уфой – это ещё один шаг к установлению долгосрочного партнёрства и, в конечном итоге, импульс к экономическому и социальному развитию обоих городов.– Пермь – очень красивый город, по многим направлениям он находится в авангарде федеральной повестки. Здесь первыми применяют самые смелые, творческие решения. На пермский опыт в сфере обустройства платных парковок, модернизации общественного транспорта мы смотрим с большим интересом. Приятное впечатление оставило посещение пермской набережной, она насыщена жизнью. Видно, что идёт большая работа по упорядочиванию размещения рекламных конструкций и НТО. Считаю, что сильная Россия – это прежде всего сильные города, которые общаются между собой и обмениваются информацией. Особенно это актуально в преддверии юбилеев наших миллионников, – отметил Ратмир Мавлиев.Официальный характер сотрудничества позволит организовывать деловые визиты делегаций, культурный обмен, мероприятия по укреплению межнационального согласия.Напомним, ранее Глава Перми подписал соглашения о сотрудничестве с главами Екатеринбурга и Тюмени. В рамках этих соглашений уже состоялось несколько официальных визитов специалистов городских администраций для обмена информацией в различных сферах городской жизни.