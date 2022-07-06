Пермяков приглашают на «Курбан Байрам» в парке Горького
Пермский край: новости дня
На территории Пермского края в добром соседстве проживают люди различной конфессиональной и национальной принадлежности. 16 июля Парк Горького совместно с Централизованной религиозной организацией «Региональное духовное управление мусульман Пермского края» в составе Централизованного духовного управления мусульман в России при поддержке администрации губернатора Пермского края и администрации г. Перми организует грандиозное событие – праздник «Курбан Байрам», который позволяет познакомиться с культурой и традициями различных народов.
На главной сцене состоится большая концертная программа с яркими выступлениями национальных творческих коллективов. В праздничной программе «Наш Курбан Байрам» выступят национальные фольклорные коллективы Пермского, Уинского и Бардымского муниципальных округов Пермского края.
Впервые на мусульманском празднике выступят артисты, исповедующие разные религии. Своеобразный творческий подарок преподнесут русские, белорусы, грузины.
Гостями праздника станут певец-исполнитель нашидов и мунаджатов Динар Шаймарданов и солист из Казани Винарис Илъегет.
Для всех гостей в Парке Горького:
- фото-документальная выставка «Наша история», посвященная 1100-летию принятия ислама,
- соревнования по национальной борьбе «Корэш»,
- детская игровая программа и мастер-классы для детей,
- выставка-продажа национальных народных промыслов,
- фотозоны.
Ждём всех на ярком мероприятии 16 июля с 12:00 до 16:00!
На главной сцене состоится большая концертная программа с яркими выступлениями национальных творческих коллективов. В праздничной программе «Наш Курбан Байрам» выступят национальные фольклорные коллективы Пермского, Уинского и Бардымского муниципальных округов Пермского края.
Впервые на мусульманском празднике выступят артисты, исповедующие разные религии. Своеобразный творческий подарок преподнесут русские, белорусы, грузины.
Гостями праздника станут певец-исполнитель нашидов и мунаджатов Динар Шаймарданов и солист из Казани Винарис Илъегет.
Для всех гостей в Парке Горького:
- фото-документальная выставка «Наша история», посвященная 1100-летию принятия ислама,
- соревнования по национальной борьбе «Корэш»,
- детская игровая программа и мастер-классы для детей,
- выставка-продажа национальных народных промыслов,
- фотозоны.
Ждём всех на ярком мероприятии 16 июля с 12:00 до 16:00!
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08 июля 2022