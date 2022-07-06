Пермяков приглашают на «Курбан Байрам» в парке Горького

Марина Тушина © Вечерние ведомости

На территории Пермского края в добром соседстве проживают люди различной конфессиональной и национальной принадлежности. 16 июля Парк Горького совместно с Централизованной религиозной организацией «Региональное духовное управление мусульман Пермского края» в составе Централизованного духовного управления мусульман в России при поддержке администрации губернатора Пермского края и администрации г. Перми организует грандиозное событие – праздник «Курбан Байрам», который позволяет познакомиться с культурой и традициями различных народов.На главной сцене состоится большая концертная программа с яркими выступлениями национальных творческих коллективов. В праздничной программе «Наш Курбан Байрам» выступят национальные фольклорные коллективы Пермского, Уинского и Бардымского муниципальных округов Пермского края.Впервые на мусульманском празднике выступят артисты, исповедующие разные религии. Своеобразный творческий подарок преподнесут русские, белорусы, грузины.Гостями праздника станут певец-исполнитель нашидов и мунаджатов Динар Шаймарданов и солист из Казани Винарис Илъегет.Для всех гостей в Парке Горького:- фото-документальная выставка «Наша история», посвященная 1100-летию принятия ислама,- соревнования по национальной борьбе «Корэш»,- детская игровая программа и мастер-классы для детей,- выставка-продажа национальных народных промыслов,- фотозоны.Ждём всех на ярком мероприятии 16 июля с 12:00 до 16:00!