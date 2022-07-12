Объединенный Профсоюз УФССП России по Пермскому краю устроил прогулку на теплоходе для своих сотрудников
Пермский край: новости дня
Провести выходные с коллегами из Управления собрались и сотрудники близлежащих отделов Перми. Всего в речном круизе побывало более ста человек. Теплоход стартовал от речного вокзала, следовал вниз по Каме и обратно.
Председатель ООП УФССП России по Пермскому краю Иван Ушаков вручил отличившимся членам профсоюза дипломы и почетные грамоты за многолетней добросовестный труд и высокий профессионализм.
За 4 часа пути было несколько музыкальных пауз и дискотека.
«Мы уделяем сплочению коллектива большое внимание. В основном, сотрудники общаются по телефону. Выездные совместные мероприятия – отличная возможность встретиться лично, в дальнейшем это поможет быстрее решать рабочие вопросы», — отметил председатель ООП УФССП России по Пермскому краю Иван Ушаков.
Председатель ООП УФССП России по Пермскому краю Иван Ушаков вручил отличившимся членам профсоюза дипломы и почетные грамоты за многолетней добросовестный труд и высокий профессионализм.
За 4 часа пути было несколько музыкальных пауз и дискотека.
«Мы уделяем сплочению коллектива большое внимание. В основном, сотрудники общаются по телефону. Выездные совместные мероприятия – отличная возможность встретиться лично, в дальнейшем это поможет быстрее решать рабочие вопросы», — отметил председатель ООП УФССП России по Пермскому краю Иван Ушаков.
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