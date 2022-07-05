В Прикамье сохраняется тренд на индивидуальное жилищное строительство

13.13 Четверг, 14 июля 2022
Пермский край: новости дня
По данным регионального Управления Росреестра, в июне в Пермском крае построено и зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости 763 индивидуальных жилых дома на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, блокированной застройки. Это на 36 процентов выше показателя аналогичного периода 2021 года. Площадь застройки составляет более 100 000 квадратных метров. Прослеживается рост относительно предыдущего месяца - в мае 2022 года на кадастровый учет поставлено 730 домов.

«Тенденция на увеличение индивидуального жилищного строительства в Прикамье сохраняется, - считает руководитель регионального Управления Росреестра Лариса Аржевитина. - Те, кто решил строить дом, стараются завершить его строительство, несмотря на внешние факторы. Многие семьи строятся поэтапно, в зависимости от финансовых возможностей. Более того, льготная ипотека на строительство частных домов без привлечения подрядчиков, так называемым хозспособом, также позволит построить новые объекты в сегменте ИЖС. Свободные земельные участки можно выбрать на Публичной кадастровой карте в сервисе «Земля для стройки».

В пятерке лидеров традиционно 1 место занимает Пермский муниципальный район, где построен 191 дом общей площадью 23433 кв. м, на втором месте – город Пермь, где построено 76 домов общей площадью 13267 кв. м. На третьем месте –– Кунгурский муниципальный округ - 61 дом, общая площадь 8006 кв. м. Четвертое место занимает Краснокамский городской округ – 40 домов, общая площадь 5361 кв. м, на пятом месте - Чайковский городской округ с 32 домами общей площадью 3947 кв. м.

В Гремячинске, Кизеле, Юрле и ЗАТО «Звездный» не зарегистрировано ни одного дома.

Одноэтажное строительство составляет 39 процентов от всех построенных домов, двухэтажные дома – 59 процентов, трехэтажные дома – 2 процента.

Самые большие дома построены в г. Перми, Лысьве, а также в Уинском округе - средняя площадь домов составляет более 170 кв. м. В Юсьве, Елово, Карагае и Частых построены дома средней площадью не более 70 кв. м. В целом, в крае строят дома преимущественно из блоков, кирпича и дерева. Однако в некоторых территориях преобладает исключительно деревянное домостроение – в Кочево, Чердыни, Елово.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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