В Прикамье задержан подозреваемый в убийстве двух женщин

Марина Осипова © Вечерние ведомости

12 июля в поселке Красный Берег Соликамского городского округа в жилом доме обнаружены тела двух женщин 1987 и 1973 годов рождения с огнестрельными ранениями, также в доме был ранен мужчина – его доставили в медучреждение, сообщает СУ СКР по Пермскому краю. Возбуждено уголовное дело по признакам убийства двух лиц.Подозреваемого установили и задержали. Это ранее судимый местный житель 1961 года рождения, сожитель одной из убитых женщин.По данным следствия, в этот день в квартире двухквартирного жилого дома компания мужчин и женщин проводила время после совместного распития спиртного. Тут в квартиру пришел сожитель одной из женщин и позвал ее домой. В результате между сожителями произошел конфликт, после которого мужчина отправился домой, вооружился снаряженным карабином, вернулся и смертельно ранил сожительницу, ее подругу, а также нанес ранения находившемуся там же мужчине.Решается вопрос о заключении фигуранта под стражу.В месте жительства задержанного обнаружено и изъято огнестрельное оружие. Расследование уголовного дела продолжается.