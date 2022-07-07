В Перми судебные приставы добились предоставления жилья сиротам

10.37 Четверг, 14 июля 2022
Пермский край: новости дня
Вопросы защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, стоят в ряду приоритетных направлений работы органа принудительного исполнения. С начала года при помощи судебных приставов детям-сиротам из Пермского края было выделено 34 квартир. В большинстве случаев для исполнения судебных решений сотрудникам ведомства достаточно уведомить должника о мерах принудительного исполнения, но иногда дело доходит до административных санкций.

В работе межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств УФССП России по Пермскому краю находились исполнительные производства, должником по которым выступает Администрация г. Перми. Предмет исполнения - выделение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С целью восстановления законных прав пермяков на собственное жилье сотрудники ведомства возбудили порядка 50 административных дел в отношении администрации по ч. 1, 2 ст. 17.15 КоАП за неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера. После применения штрафных санкций в течение месяца удалось окончить фактическим исполнением 20 исполнительных производств. 16 выпускникам детских домов были предоставлены благоустроенные квартиры. Еще 4 молодых пермяков заключили с краевой администрацией мировые соглашения, на основании которых они получат сертификаты для приобретения жилья.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Родителей детсадовцев в Екатеринбурге предупредили о вспышке опасного вируса
07 июля 2022
В Свердловской области от укусов клещей пострадали свыше 44 тысяч человек
12 июля 2022
Находившегося в федеральном розыске мужчину задержали в Нижнем Тагиле
06 июля 2022
В Екатеринбурге ищут родителей найденного на улице мальчика
08 июля 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
10:37 В Перми судебные приставы добились предоставления жилья сиротам
15:15 В Перми возбуждено уголовное дело против похитителя железнодорожных деталей
13:19 В Кадастровой палате Прикамья рассказали, можно ли построить дом в водоохранной зоне
13:12 В Пермском Политехе установили антибиотические свойства молочнокислых бактерий козьего молока
13:03 В Перми задержали подозреваемого в разбойном нападении
09:38 В Чайковском судебные приставы добились замены наказания для похитителя денег с чужой карты
13:52 В Пермском крае отметят Единый день фольклора
13:04 Химики Пермского Политеха получили отечественное сырье для алюминия экологично и недорого
12:55 В Перми осужден организатор нелегальных перевозок по Каме
12:50 Пермский край в лидерах по регистрации ранее возникших прав на недвижимость
11:18 Сервис ФССП России на портале Госуслуг поможет должникам узнать об ограничении выезда за границу
13:04 В Росреестре Прикамья рассказали, можно ли восстановить утерянный правоустанавливающий документ на недвижимость
13:01 Ученые Пермского Политеха научили систему распознавания лиц выявлять близнецов
12:54 Пермяков приглашают на городские ярмарки
12:35 Летний читальный зал «Горьковки» начинает третью неделю
09:19 В Перми судебные приставы взыскали уголовный штраф с участника преступной группы, осужденного за незаконную банковскую деятельность
16:33 Пермяки проявили активный интерес к распродаже в IKEA
12:47 Расписание трех пермских автобусов скорректируют по обращениям горожан
12:41 Разработка ученых Пермского Политеха повысит качество бумаги
12:37 «Премьер» проводит бесплатные показы фильмов ко Дню семьи, любви и верности
10:29 Сервис ФССП России на портале Госуслуг поможет должникам узнать об ограничении выезда за границу
Все новости
09:52 На внеочередное заседание ГД вынесут 17 законопроектов, не подлежащих обязательному рассмотрению Совфедом
19:11 Смоленские сотрудники «скорой» добились перерасчета зарплаты после «итальянской» забастовки
18:29 Координатора ЛевСД Кавказского, который пришел к Басманному суду поддержать Яшина, увезли в полицию
16:59 СК: бывшему заместителю губернатора Томской области предъявлено обвинение в растрате
16:21 Суд в Беларуси приговорил журналистку Андрееву к 8 годам колонии, ее обвиняют в «измене государству»
14:53 СК просит суд заключить под стражу депутата Илью Яшина до 12 сентября
13:52 В Москве задержан бывший замглавы МЧС Гурович, его подозревают в должностных преступлениях
13:33 Протесты на Шри-Ланке: президент покинул страну, полиция применяет слезоточивый газ, объявлено чрезвычайное положение
12:31 В МЧС Армении созывают экстренное совещание из-за усиливающейся жары
12:02 Река Енисей стремительно мелеет, в Красноярске перестали ходить теплоходы
09:55 В Якутии город Верхоянск оказался почти полностью затоплен из-за прорыва дамбы
20:11 Шевчук рассказал подробности о концерте, после которого на него составили протокол «о дискредитации ВС»
18:32 Рассказываем, как телеграм-боты помогают в борьбе за трудовые права
16:47 Роскомнадзор передал в суд протокол в отношении «Яндекс. Еды» за утечку данных
16:01 Минобороны Беларуси объявило о военных учениях в Гомельской области
14:35 Депутат Мосгордумы Ступин попросил мэрию назвать адреса бомбоубежищ, но получил отказ из-за «секретности»
13:48 Журналист Дудь* оштрафован на 120 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений
12:09 Роспотребнадзор: в России официально подтвержден первый случай оспы обезьян
11:57 Власти Хабаровского края просят ввести ЧС федерального значения из-за лесных пожаров
10:39 Департамент по ЧС Нью-Йорка опубликовал ролик для жителей о том, как вести себя при ядерном ударе
09:31 Кузбасский горняк, пропавший 5 июля после обвала в шахте, найден живым
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK