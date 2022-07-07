В Перми судебные приставы добились предоставления жилья сиротам

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Вопросы защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, стоят в ряду приоритетных направлений работы органа принудительного исполнения. С начала года при помощи судебных приставов детям-сиротам из Пермского края было выделено 34 квартир. В большинстве случаев для исполнения судебных решений сотрудникам ведомства достаточно уведомить должника о мерах принудительного исполнения, но иногда дело доходит до административных санкций.В работе межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств УФССП России по Пермскому краю находились исполнительные производства, должником по которым выступает Администрация г. Перми. Предмет исполнения - выделение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С целью восстановления законных прав пермяков на собственное жилье сотрудники ведомства возбудили порядка 50 административных дел в отношении администрации по ч. 1, 2 ст. 17.15 КоАП за неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера. После применения штрафных санкций в течение месяца удалось окончить фактическим исполнением 20 исполнительных производств. 16 выпускникам детских домов были предоставлены благоустроенные квартиры. Еще 4 молодых пермяков заключили с краевой администрацией мировые соглашения, на основании которых они получат сертификаты для приобретения жилья.