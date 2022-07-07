В Перми судебные приставы добились предоставления жилья сиротам
Пермский край: новости дня
Вопросы защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, стоят в ряду приоритетных направлений работы органа принудительного исполнения. С начала года при помощи судебных приставов детям-сиротам из Пермского края было выделено 34 квартир. В большинстве случаев для исполнения судебных решений сотрудникам ведомства достаточно уведомить должника о мерах принудительного исполнения, но иногда дело доходит до административных санкций.
В работе межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств УФССП России по Пермскому краю находились исполнительные производства, должником по которым выступает Администрация г. Перми. Предмет исполнения - выделение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С целью восстановления законных прав пермяков на собственное жилье сотрудники ведомства возбудили порядка 50 административных дел в отношении администрации по ч. 1, 2 ст. 17.15 КоАП за неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера. После применения штрафных санкций в течение месяца удалось окончить фактическим исполнением 20 исполнительных производств. 16 выпускникам детских домов были предоставлены благоустроенные квартиры. Еще 4 молодых пермяков заключили с краевой администрацией мировые соглашения, на основании которых они получат сертификаты для приобретения жилья.
В работе межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств УФССП России по Пермскому краю находились исполнительные производства, должником по которым выступает Администрация г. Перми. Предмет исполнения - выделение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С целью восстановления законных прав пермяков на собственное жилье сотрудники ведомства возбудили порядка 50 административных дел в отношении администрации по ч. 1, 2 ст. 17.15 КоАП за неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера. После применения штрафных санкций в течение месяца удалось окончить фактическим исполнением 20 исполнительных производств. 16 выпускникам детских домов были предоставлены благоустроенные квартиры. Еще 4 молодых пермяков заключили с краевой администрацией мировые соглашения, на основании которых они получат сертификаты для приобретения жилья.
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