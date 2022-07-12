В Перми возбуждено уголовное дело против похитителя железнодорожных деталей
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Сотрудники Пермского линейного отдела МВД России на транспорте возбудили уголовное дело в отношении жителя Перми, подозреваемого в краже деталей верхнего строения пути, рассказали в ведомстве.
В ходе реализации оперативной информации выявлен мужчина 1983 года рождения, который на 30 километре перегона Адищево - Ляды с обочины железнодорожного пути похитил металл. Вечером злоумышленник загрузил в грузовой автомобиль 15 отрезков контррельсы общей длиной 21,84 метра, 47 противоугонов, 38 костылей, 6 подкладок, 5 стыковых болтов, 3 путевых шурупа, однако похитителю не удалось доехать до места назначения. Он был задержан с поличным сотрудниками линейного отделения полиции на станции Левшино, похищенное изъяли. Ущерб, причиненный железнодорожному предприятию, составил 55 тысяч рублей.
В отношении злоумышленника дознаватели Пермского ЛО МВД России на транспорте возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ.
В ходе реализации оперативной информации выявлен мужчина 1983 года рождения, который на 30 километре перегона Адищево - Ляды с обочины железнодорожного пути похитил металл. Вечером злоумышленник загрузил в грузовой автомобиль 15 отрезков контррельсы общей длиной 21,84 метра, 47 противоугонов, 38 костылей, 6 подкладок, 5 стыковых болтов, 3 путевых шурупа, однако похитителю не удалось доехать до места назначения. Он был задержан с поличным сотрудниками линейного отделения полиции на станции Левшино, похищенное изъяли. Ущерб, причиненный железнодорожному предприятию, составил 55 тысяч рублей.
В отношении злоумышленника дознаватели Пермского ЛО МВД России на транспорте возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ.
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