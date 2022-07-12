В Перми возбуждено уголовное дело против похитителя железнодорожных деталей

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Сотрудники Пермского линейного отдела МВД России на транспорте возбудили уголовное дело в отношении жителя Перми, подозреваемого в краже деталей верхнего строения пути, рассказали в ведомстве.В ходе реализации оперативной информации выявлен мужчина 1983 года рождения, который на 30 километре перегона Адищево - Ляды с обочины железнодорожного пути похитил металл. Вечером злоумышленник загрузил в грузовой автомобиль 15 отрезков контррельсы общей длиной 21,84 метра, 47 противоугонов, 38 костылей, 6 подкладок, 5 стыковых болтов, 3 путевых шурупа, однако похитителю не удалось доехать до места назначения. Он был задержан с поличным сотрудниками линейного отделения полиции на станции Левшино, похищенное изъяли. Ущерб, причиненный железнодорожному предприятию, составил 55 тысяч рублей.В отношении злоумышленника дознаватели Пермского ЛО МВД России на транспорте возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ.