В Кадастровой палате Прикамья рассказали, можно ли построить дом в водоохранной зоне

13.19 Среда, 13 июля 2022
Пермский край: новости дня
Летом все чаще встает вопрос покупки земельного участка и строительства своего дома, особенно на берегу рек и озер. Но можно ли так просто построить жилье рядом с водоемом и наслаждаться загородной жизнью? Эксперты Кадастровой палаты Прикамья рассказали об особенностях установленного хозяйственного режима в водоохранных зонах.

Прежде всего, стоит обратить внимание на то, рядом с каким водоемом планируется покупка участка и строительство жилья. В зависимости от водоема определяется береговая линия, вдоль которой проходит общедоступная береговая полоса. Ширина береговой полосы определена действующим законодательством в размере 20 м для водных объектов общего пользования, за исключением небольших каналов, рек и ручьев, протяженность которых составляет не более 10 км – для них установлена пятиметровая береговая полоса.

К береговым линиям примыкают водоохранные зоны, ширина которых так же зависит от типа водоема. Самая большая водоохранная зона установлена для морей – 500 м, у ручья до 10 км – 50 м, у рек и ручьев от 10 до 50 км – 100 м, а у рек протяженностью более 50 км водоохранная зона составляет 200 метров.

На территории водоохранных зон действует специальный режим осуществления хозяйственной деятельности с целью защиты водоемов от загрязнения, истощения вод и сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и объектов животного и растительного мира. Так, в границах водоохранных зон запрещено движение и стоянка транспортных средств, строительство и реконструкция автозаправочных станций, сброс сточных вод и др. Полный перечень ограничений обозначен в части 15 статьи 65 Водного кодекса РФ.

Тем не менее, в границах водоохранных зон допускается проектирование, строительство, реконструкция и ввод в эксплуатацию хозяйственных и жилых объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения. К ним относятся централизованные системы водоотведения, ливневые системы водоотведения, локальные очистные сооружения и т.д. Полный перечень обозначен в части 16 статьи 65 Водного кодекса РФ.

«Кадастровая палата активно вносит сведения о различных видах зон с особыми условиями использования территории в Единый государственный реестр недвижимости. Так за прошедшие полтора года в государственный реестр были внесены сведения о 6,5 тыс. береговых линий водоемов Пермского края. Уточнить наличие обременений на своем земельном участке удобнее всего, воспользовавшись электронным сервисом Росреестра: pkk.rosreestr.ru или заказав выписку из ЕГРН «Об объекте недвижимости» на портале: www.rosreestr.gov.ru», – резюмирует Альфия Абашева, заместитель директора Кадастровой палаты по Пермскому краю.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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