В Пермском Политехе установили антибиотические свойства молочнокислых бактерий козьего молока

13.12 Среда, 13 июля 2022
Пермский край: новости дня
Коза — животное, чье молоко превосходит коровье по многим компонентам. Оно существенно отличается по составу общим содержанием жира, витаминов, микроэлементов и лактозы. Козье молоко особенно полезно для детей. О том, что данное молоко содержит молочнокислые микроорганизмы, известно давно. Однако выделение конкретных штаммов, обладающих высокой активностью и оптимальными физиолого-биохимическими свойствами, — актуальная задача на сегодняшний день. Исследователи Пермского Политеха выделили чистую культуру молочнокислых бактерий и с использованием диско-диффузионного метода установили ее антибиотические свойства.

Исследование опубликовано в сборнике «Химия. Экология. Урбанистика. 2022».

Молочнокислые бактерии — микроорганизмы, способные помимо молочной кислоты синтезировать вещества белковой природы — бактериоцины. Бактериоцины и молочная кислота оказывают ингибирующее действие на условно-патогенные и патогенные микроорганизмы, что может вызывать оздоравливающий эффект.

— Для исследования антибиотической активности применяли диско-диффузионный метод. В качестве тестируемых образцов были выбраны следующие культуры: Escherichia coli и Bacillus subtilis. В стерильные чашки Петри с агаризованной питательной средой вносили 100 микролитров односуточных культур тест-организмов и диски, пропитанные продуктами биосинтеза выделенной молочнокислой культуры, — рассказывает студентка кафедры «Химия и биотехнология» Гулюза Ибрагимова.

— Результаты изучения динамики роста показали, что культура молочнокислых бактерий обладает антибактериальной активностью в отношении как грамотрицательных, так и грамположительных микроорганизмов рассматриваемых тест-культур, — сообщает доктор технических наук, заведующий кафедрой «Химия и биотехнология» Николай Ходяшев.

По словам авторов, дальнейшие исследования могут быть ориентированы на рассмотрение антибиотической активности по отношению к более широкому кругу тест-культур микроорганизмов.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Камеры-треноги установили на ремонтируемых участках трасс Свердловской области
07 июля 2022
В Свердловской области в выходные подростки на мопедах попали в ДТП
11 июля 2022
Находившегося в федеральном розыске мужчину задержали в Нижнем Тагиле
06 июля 2022
Нижний Тагил утопает в высокой траве, выросшей на уличных газонах
12 июля 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
13:12 В Пермском Политехе установили антибиотические свойства молочнокислых бактерий козьего молока
13:03 В Перми задержали подозреваемого в разбойном нападении
09:38 В Чайковском судебные приставы добились замены наказания для похитителя денег с чужой карты
13:52 В Пермском крае отметят Единый день фольклора
13:04 Химики Пермского Политеха получили отечественное сырье для алюминия экологично и недорого
12:55 В Перми осужден организатор нелегальных перевозок по Каме
12:50 Пермский край в лидерах по регистрации ранее возникших прав на недвижимость
11:18 Сервис ФССП России на портале Госуслуг поможет должникам узнать об ограничении выезда за границу
13:04 В Росреестре Прикамья рассказали, можно ли восстановить утерянный правоустанавливающий документ на недвижимость
13:01 Ученые Пермского Политеха научили систему распознавания лиц выявлять близнецов
12:54 Пермяков приглашают на городские ярмарки
12:35 Летний читальный зал «Горьковки» начинает третью неделю
09:19 В Перми судебные приставы взыскали уголовный штраф с участника преступной группы, осужденного за незаконную банковскую деятельность
16:33 Пермяки проявили активный интерес к распродаже в IKEA
12:47 Расписание трех пермских автобусов скорректируют по обращениям горожан
12:41 Разработка ученых Пермского Политеха повысит качество бумаги
12:37 «Премьер» проводит бесплатные показы фильмов ко Дню семьи, любви и верности
10:29 Сервис ФССП России на портале Госуслуг поможет должникам узнать об ограничении выезда за границу
10:15 «Уралкалий» опубликовал ESG-отчет за 2021 год
13:56 Более 80 процентов населенных пунктов Пермского края имеют точные границы
12:50 В субботу в Прикамье пройдет сразу три фестиваля
Все новости
12:31 В МЧС Армении созывают экстренное совещание из-за усиливающейся жары
12:02 Река Енисей стремительно мелеет, в Красноярске перестали ходить теплоходы
09:55 В Якутии город Верхоянск оказался почти полностью затоплен из-за прорыва дамбы
20:11 Шевчук рассказал подробности о концерте, после которого на него составили протокол «о дискредитации ВС»
18:32 Рассказываем, как телеграм-боты помогают в борьбе за трудовые права
16:47 Роскомнадзор передал в суд протокол в отношении «Яндекс. Еды» за утечку данных
16:01 Минобороны Беларуси объявило о военных учениях в Гомельской области
14:35 Депутат Мосгордумы Ступин попросил мэрию назвать адреса бомбоубежищ, но получил отказ из-за «секретности»
13:48 Журналист Дудь* оштрафован на 120 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений
12:09 Роспотребнадзор: в России официально подтвержден первый случай оспы обезьян
11:57 Власти Хабаровского края просят ввести ЧС федерального значения из-за лесных пожаров
10:39 Департамент по ЧС Нью-Йорка опубликовал ролик для жителей о том, как вести себя при ядерном ударе
09:31 Кузбасский горняк, пропавший 5 июля после обвала в шахте, найден живым
18:35 Российские банки начали закупать китайские банкоматы взамен американских
17:24 Мишустин заявил, что правительство работает над федеральным реестром долгостроев
16:49 Глава Якутии сообщил, что на севшем на мель теплоходе пострадали его родственники
16:22 В Новосибирске комиссия горсовета направила в полицию материалы с доносами на депутата Каверзину
14:48 В парламент Беларуси внесли законопроект, ограничивающий выезд из страны для некоторых граждан
11:59 Шведская компания Electrolux Professional прекращает работу в России
10:32 Прокуратура Москвы обратилась в суд с требованием ликвидировать «Профсоюз журналистов и работников СМИ»
09:25 Президент Шри-Ланки на фоне массовых протестов официально заявил о готовности уйти в отставку
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK