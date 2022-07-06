В Перми задержали подозреваемого в разбойном нападении

13.03 Среда, 13 июля 2022
Пермский край: новости дня
Ночью в отдел полиции в Мотовилихинском районе Перми поступило сообщение от местной жительницы о том, что во дворе дома по ул. Звонарева на нее напал неизвестный, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. Угрожая предметом, похожим на канцелярский нож, он отобрал у нее телефон iPhone 12 и наушники AirPods. Девушка оценила ущерб в 75 тысяч рублей.

Информацию сразу передали наружным службам полиции. К пермячке прибыл наряд ДПС ГИБДД, она села в салон и описала инспекторам приметы злоумышленника. Также девушка рассказала, что ее молодой человек отследил геолокацию похищенного устройства – оно находится в Ленинском районе.

Во время патрулирования полицейские обнаружили похожего по приметам мужчину на ул. Пушкина недалеко от увеселительного заведения. Его задержали и доставили в отдел полиции. У фигуранта изъяли часть похищенного имущества.

Ранее судимый мужчина 1992 года рождения водворен в следственный изолятор. Возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения с применением предмета, используемого в качестве оружия, расследование продолжается. Полицейские полагают, что этот человек может быть причастен к совершению аналогичных преступлений. Те, кто пострадал от рук фигуранта, могут обращаться по телефонам: 218-86-10 или 102.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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