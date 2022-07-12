В Чайковском судебные приставы добились замены наказания для похитителя денег с чужой карты

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Проснувшись после дружеских посиделок, житель г. Чайковского обнаружил в кармане чужую банковскую карту. Восстановив в памяти события предыдущих дней, мужчина обратился в полицию. Из явки с повинной правоохранителям стало ясно, что ранее гражданин совершил уголовно наказуемое деяние, подпадающее под п. г ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража денежных средств с банковского счета».В ходе следственных действий было установлено, что 38-летний мужчина вместе с товарищем употребляли алкоголь. Когда горячительные напитки закончились, нарушитель вызвался сходить в близлежащий магазин за новой порцией спиртного. В торговом зале магазина «Пятерочка» он взял две бутылки водки и направился к кассе. На терминале оплаты мужчина увидел банковскую карточку, которую забыл предыдущий покупатель. Идея продолжить банкет за чужой счет показалась гражданину заманчивой. Несмотря на то, что сумма покупки превышала 1 тысячу рублей, мужчина сумел найти выход из сложившейся ситуации. Он попросил разбить покупку на два чека, пояснив это тем, что забыть пин-код. Успех сомнительного предприятия вдохновил нарушителя продолжить шоппинг с использованием чужих денежных средств. Так, чайковчанин приобрел еще бутылку виски и продукты питания, чтобы разнообразить дружеское застолье.Пока нарушитель с товарищем наслаждались покупками, владелица карты заметила пропажу. Спешно вернувшись в магазин и не обнаружив карту на кассе, она попросил директора магазина просмотреть записи с камер видеонаблюдения. На экране было четко видно, что незнакомый человек воспользовался карточкой, а потом положил ее в карман. В подтверждение правонарушения на телефон женщине стали приходить сообщения о тратах, которые она не совершала. Пострадавшая незамедлительно обратилась в отделение полиции, где написала заявление о краже.Суд признал нарушителя виновным в тайном хищении денежных средств с чужого банковского счета и приговорил его к уголовному штрафу в размере 50 тысяч рублей. Соответствующий исполнительный документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов по г. Чайковскому УФССП России по Пермскому краю. Возбудив исполнительное производство, сотрудник ведомства уведомил об этом должника и пояснил, что если тот не оплатит уголовный штраф в течении 60 дней, то назначенное ему наказание будет заменено. Но предупреждениям гражданин не внял, в отведенный законом срок штраф не погасил. На основании представления судебного пристава суд заменил штраф на 1 год исправительных работ с отчислением 15% заработка в доход государства.