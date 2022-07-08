В Пермском крае отметят Единый день фольклора

13.52 Вторник, 12 июля 2022
Пермский край: новости дня
17 июля впервые в России будет отмечаться новый профессиональный праздник, Единый день фольклора. Инициатором учреждения новой даты стало профессиональное сообщество.

«По итогам проходившего с 16 по 20 марта 2022 года V Всероссийского конгресса фольклористов его участники предложили в Год культурного наследия народов России учредить профессиональный праздник – Единый День фольклора 17 июля, который будет способствовать сохранению, развитию и популяризации в обществе выдающегося фольклорного наследия народов России, позволит объединить усилия заинтересованных учреждений и ведомств, специалистов и граждан в деле сохранения, изучения и продвижения фольклора», - говорится на официальном сайте Министерства культуры РФ.
В Пермском крае к Единому дню фольклора будут приурочены события ближайших субботы и воскресенья.

Так, 16 июля в селе Буб Сивинского муниципального округа откроется межмуниципальный фольклорно-этнографический фестиваль «Родные напевы». Состоятся экскурсии по селу, будет работать летний кинотеатр, пройдёт конкурс косарей, будет открыта площадка «Петровки-гулянки», посвящённая традициям и обрядам июля.
Говорят, даже на качелях можно будет качаться не просто так, а на рост хлебов и на счастливое супружество – «На Петров день покачались – к Покрову свадьбу-радость справили».

К слову сказать, именно в Бубе живут видные специалисты по свадьбам. Не случайно этнографы выбрали именно это село для съёмок реконструкции свадебного обряда.

Одним из главных событий дня станет конференция «Фольклор. XXI век». Спикерами на ней будут не только фольклористы, но и эксперты других специальностей, люди, которые находят вдохновение именно в традициях. В частности, руководитель мультстудии «Анимашка» Олеся Асхатова расскажет об этно-мультипликации.

Конечно, в этот день всех ожидает разнообразная музыкальная программа. Что не случайно: фестиваль «Родные напевы» носит имя одного из самых ярких фольклорных коллективов Прикамья - ансамбля «Родные напевы». В этот день будет выступать и этнографический ансамбль «Родные напевы», и коллективы из других территорий Пермского края.

17 июля события, приуроченные к Единому дню фольклора, развернутся в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка».

В воскресенье в Хохловке откроется День ремесленника. Пройдёт ярмарка ремесла и рукоделия, будет рассказ о ремесленных туристических маршрутах и фестивалях, состоится «Ремесленный интенсив» (сессия для мастеров и подмастерьев с участием дизайнеров и маркетолога). В этот же день мастера со своими изделиями смогут стать участниками фотосессии в пейзажах и интерьерах этнографического музея.

Фестиваль «Родные напевы» проходит в рамках проекта «59 фестивалей 59 региона».
Все события Единого дня фольклора проходят при поддержке министерства культуры Пермского края.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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