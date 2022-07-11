В Перми осужден организатор нелегальных перевозок по Каме

12.55 Вторник, 12 июля 2022
Пермский край: новости дня
В начале августа 2021 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Пермского линейного отдела МВД России на транспорте при силовой поддержке ОМОН Управления Росгвардии по Пермскому краю было установлено, что в акватории реки Камы осуществляются пассажирские перевозки, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Как рассказали в Пермском ЛО МВД на транспорте, в результате проведения комплекса мероприятий транспортными полицейскими был установлен 57-летний пермяк, который за денежное вознаграждение организовал перевозку на судне 54 пассажиров, в том числе 5 детей, при максимальной пассажировместимости 12 человек.

Техническая безопасность судна не была обеспечена, жизнь и здоровье пассажиров подверглись реальной угрозе. При проверке выяснилось, что судно не прошло освидетельствование. На судне также отсутствовало необходимое количество спасательных жилетов. Экипаж из-за своей численности и квалификации не мог обеспечить безопасную перевозку пассажиров и багажа.

Установлено, что весной 2021 года к владельцу обратился знакомый с предложением арендовать его судно и проводить развлекательные мероприятия по экскурсионно-прогулочному маршруту за отдельную плату.

По данному факту Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской федерации было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Орджоникидзевский районный суд города Перми признал местного жителя виновным и назначил ему наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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