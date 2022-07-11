Пермский край в лидерах по регистрации ранее возникших прав на недвижимость

12.50 Вторник, 12 июля 2022
Пермский край: новости дня
29 июня 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 30 декабря 2020 года № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который устанавливает порядок выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. Речь идет об объектах, права на которые возникли до 31 января 1998 года.

Закон № 518-ФЗ направлен на установление актуальных и достоверных сведений о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости, а также на защиту их прав и имущественных интересов, в том числе связанных с согласованием границ смежных земельных участков.

Закон позволяет органам местного самоуправления проводить мероприятия по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости и вовлекать их в гражданский оборот.

По состоянию на 1 июня 2022 года в Пермском крае имеется почти 160 000 объектов капитального строительства, права на которые не зарегистрированы, а также более 140 000 помещений и 277 000 земельных участков без оформленных прав. К концу 2024 года все ранее возникшие права должны быть зарегистрированы и внесены в Единый реестр недвижимости.

За год Управление зарегистрировало более 22 000 прав на ранее учтенные объекты недвижимости. Лидерами являются г. Пермь, Березники, Соликамск, Губаха, Нытва. Жители именно этих территорий самостоятельно обратились в Росреестр и официально оформили свои права на недвижимость, которой владеют много лет.

По данному показателю Пермский край занимает 5 место среди регионов Российской Федерации и 2 место в Приволжском федеральном округе.

С начала действия Закона органы местного самоуправления выявили правообладателей более 1100 объектов недвижимости. Больше всего владельцев недвижимости выявлено в Пермском муниципальном округе – 458, Соликамском округе – 138, Краснокамском округе – 127, Добрянском округе – 112. При этом есть муниципалитеты, где «нулевые» показатели по выявлению правообладателей. Это территории Коми-округа – Гайнский, Косинский, Кочевский, Юрлинский округа, южные муниципалитеты – Уинский, Куединский, Еловский, а также Кишертский, Суксунский, Ильинский, Карагайский округа.

Управление Росреестра по Пермскому краю рекомендует владельцам объектов недвижимости не затягивать с регистрацией своих прав на недвижимость. Нужно просто прийти в МФЦ с паспортом и правоустанавливающим документом, оформить соответствующее заявление. Госпошлина за государственную регистрацию ранее возникшего права не взимается.

Кроме того, за год реализации закона снято с учета более 39 000 ранее учтенных объектов, прекративших свое существование на местности. Лидерами являются Кизеловский округ, где снято с учета 5294 объектов недвижимости; Кунгурский округ – снято с учета 4372 объекта; Краснокамский округ – снято с учета 2625 объектов; Нытвенский округ – 2345 объектов; Березниковский округ – 2075 объектов.

«Такие результаты достигнуты благодаря совместной работе регионального Росреестра и органов местного самоуправления, - подчеркивает руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю Лариса Аржевитина. – В практику муниципалитетов внедрена методика выявления объектов капитального строительства, прекративших свое существование, с использованием материалов дистанционного зондирования Земли в геоинформационных сервисах свободного доступа, например, Яндекс Карты, Публичная кадастровая карта».

Специалисты осуществляют пространственный анализ на основе космических или аэрофотоснимков за различные временные периоды через настройки фильтра поиска и таким образом выявляют разрушенные, прекратившие свое существование объекты недвижимости.

После проведения необходимых процедур по снятию объектов с кадастрового учета и прекращения прав на них освободившиеся участки попадают в банк земельных участков, свободных для жилищного строительства (проект «Земля для стройки»).

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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