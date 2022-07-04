Сервис ФССП России на портале Госуслуг поможет должникам узнать об ограничении выезда за границу

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Федеральная служба судебных приставов совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций запустили новый сервис «Ход снятия ограничения выезда из России» на портале Госуслуг.Сервис позволит гражданам-должникам с помощью нового информера мгновенно получить сведения об ограничении выезда за пределы страны, которые отобразятся на главной странице личного кабинета. Дополнительная государственная услуга разработана в рамках реализации суперсервиса «Цифровое исполнительное производство».Помимо сведений об ограничении выезда за пределы страны расширенную информацию о принятых судебным приставом мерах можно получить в сервисе «Ход исполнительного производства».Сервисы ФССП России позволят гражданам не только узнать об имеющихся задолженностях и ограничениях, но и принять меры по погашению долга. Поскольку возможность выезда за границу зависит от исполнения судебных решений.Напомним, размер задолженности по судебным решениям, при которой может быть установлено ограничение выезда, составляет 30 тысяч рублей, за исключением некоторых категорий исполнительных производств, например, о взыскании алиментов или о возмещении морального вреда, причиненного преступлением. В таких случаях минимальный порог для вынесения ограничения составляет сумму в 10 тысяч рублей.Необходимо также учитывать, если должником требования исполнительного документа не будут исполнены по истечении двух месяцев со дня окончания срока для добровольного исполнения, судебный пристав вправе ограничить должнику выезд из страны при сумме задолженности, превышающей 10 тыс. руб.По состоянию на 01.06.2022 действовало порядка 90 тысяч постановлений о временном ограничении на выезд должников из Российской Федерации. За 5 месяцев 2022 года временное ограничение на выезд должников из Российской Федерации применялось в рамках 111 тысяч производств.