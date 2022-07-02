В Росреестре Прикамья рассказали, можно ли восстановить утерянный правоустанавливающий документ на недвижимость

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Можно ли восстановить правоустанавливающий документ? Это вопрос, часто задаваемый собственниками объектов недвижимости.Елена Шафранова, начальник отдела ведения Единого государственного реестра недвижимости Управления Росреестра по Пермскому краю, комментирует: «Да, восстановить документы возможно, в случае если правоустанавливающий документ ранее предоставлялся в Управление Росреестра для проведения регистрации. Правоустанавливающий документ – это документ, на основании которого возникло право собственности (например, договоры, акты органов власти, судебные акты). Правообладатель (его законный представитель или доверенное лицо) может запросить копию правоустанавливающего документа в любом отделении многофункционального центра или на официальных сайтах: https://rosreestr.gov.ru, https://kadastr.ru либо через Единый портал госуслуг https://www.gosuslugi.ru/ (требуется электронная подпись)».Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), предоставляются федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Пермскому краю за плату на основании заявления.Ранее выдаваемое свидетельство о государственной регистрации - это правоподтверждающий документ, который с 2016 года не выдается, и восстановить его невозможно. Вместо утерянного свидетельства о государственной регистрации можно запросить выписку из ЕГРН. Выписка из ЕГРН – это документ установленной формы, подтверждающий наличие зарегистрированного права на объект недвижимости.