Пермяков приглашают на городские ярмарки

Марина Осипова © Вечерние ведомости

На этой неделе городские ярмарки расположатся в Мотовилихинском районе. С 13 по 15 июля пермяков и гостей города будут ждать на Крупской, 42 и Уинской, 10. Часы работы – с 12.00 до 20.00.На торговых площадках продукты и товары представят местные фермеры и производители. Здесь можно будет купить мясные и рыбные деликатесы, молочные продукты, мед, сладости, сухофрукты, орехи, товары ручной работы и прочее.