Летний читальный зал «Горьковки» начинает третью неделю

Марина Осипова © Вечерние ведомости

С 11 по 14 июля гостей площадки перед Пермской краевой библиотекой им. А.М. Горького будут знакомить с культурами русского народа и российских немцев.Летний читальный зал «Горьковки» открылся 27 июня. В этом году его работа посвящена культуре и традициям народов Пермского края.11 и 12 июня тут покажут мультимедийную презентацию «В мире русских сказок», выставку «2022 – Год культурного наследия народов России», у пермяков будет возможность самостоятельно поработать стальными перьями по прописям, как это делали наши предки в конце XIX века.13 и 14 июля в летнем читальном зале будут отведены культуре российских немцев. Библиотекари подготовили выставку «Российские немцы: фольклор, костюм, кухня, литература», читателям расскажут о работе Общества российских немцев Перми «Wiedergeburt» («Возрождение»), покажут видеопрезентацию «Немцы в Прикамье» о появлении немцев в Перми и Пермском крае и об известных немцах, оставивших значительный вклад в истории нашего города.Ежедневно в Летнем читальном зале можно полистать свежие газеты, там проходит акция «Книга в подарок», когда можно бесплатно забрать приглянувшуюся книгу домой. Стать читателем Летнего читального зала может каждый, наличие читательского билета не обязательно. В случае дождя площадка переносится в холл первого этажа «Горьковки».За первые две недели работы Летнего читального зала-2022 на площади перед краевой библиотекой побывали почти 400 человек.Подробная программа Летнего читального зала на каждый день опубликована на сайте «Горьковки» (https://www.gorkilib.ru/events/letniy-chitalnyy-zal-2022).Площадка работает с понедельника по четверг с 12:00 до 16:00 по 4 августа, 6+.