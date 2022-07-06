В Перми судебные приставы взыскали уголовный штраф с участника преступной группы, осужденного за незаконную банковскую деятельность

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В октябре 2021 года Ленинский районный суд г. Перми вынес приговор организатору и 8 участникам преступной группы, признав их виновными в незаконной банковской деятельности и получении преступного дохода на сумму свыше 170 млн рублей.По имеющимся данным, с 2014 по 2016 год с помощью индивидуальных предпринимателей и фиктивных фирм злоумышленники совершили незаконные операции с финансами на сумму более 5 млрд рублей, при этом извлекли доход на сумму не менее 170 млн рублей.Члены группы создавали специальные условия для вывода оборотных активов в теневой сектор экономики и для уклонения от уплаты налогов.Участники ОПГ были осуждены по ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере». Суд приговорил организатора группы к реальному лишению свободы, соучастники получили условные сроки со штрафами от 250 тыс. до 700 тыс. рублей.Исполнительный документ о взыскании штрафа в размере 500 тыс. рублей с одного из осужденных поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Орджоникидзевскому и Ильинскому районам УФССП России по Пермскому краю.Возбудив исполнительное производство, судебный пристав надлежащим образом уведомил об этом должника, однако в срок для добровольного исполнения тот свои обязательства не исполнил. Тогда сотрудник органов принудительного исполнения лично встретился с мужчиной и объяснил ему правовые последствия уклонения от уплаты штрафа, назначенного в качестве дополнительного вида наказания. Опасаясь ареста имущества, должник в кратчайшие сроки нашел возможность оплатить 500 тыс. рублей штрафа, а также 35 тыс. рублей исполнительского сбора. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.