Пермяки проявили активный интерес к распродаже в IKEA

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Пермяки заранее начали планировать покупки на сайте ikea.com. Существенный рост МегаФон зафиксировал еще с конца июня после объявления о распродаже для сотрудников, рассказали в пресс-службе МегаФона на Урале.4 июля объем гигабайт, потраченных жителями Пермского края на сайт IKEA, увеличился в 4 раза по сравнению с обычным днем июня. Пик активности пришелся на 5 июля – в день онлайн-распродажи товаров IKEA трафик на сайт компании из Пермского края вырос в 6 раз в сравнении со среднесуточными данными по июню. Информацию получили аналитики МегаФона на основе обезличенной статистики по мобильной активности. При этом интерес к онлайн-магазинам товаров для дома остался на прежнем уровне.