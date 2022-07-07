Расписание трех пермских автобусов скорректируют по обращениям горожан

12.47 Пятница, 8 июля 2022
Пермский край: новости дня
В июле изменения будут внесены в расписания автобусов №16, №47 и №49.

Так, с 11 июля по будням на маршруте №16 будет добавлен рейс с остановки «Микрорайон Запруд» в 22:24, рассказали в департаменте транспорта администрации Перми. Для автобуса №49 по будням время рейса от остановки «Микрорайон Заозерье» будет перенесено с 20:18 на 20:25.

С 16 июля по выходным добавится дополнительный рейс автобуса №47 до остановки «Мачтобаза». Прибытие запланировано на 12:59, а отправление на 13:11.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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